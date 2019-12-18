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18 грудня • оновлено в 17:22
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Український біатлоніст із великим відривом виграв "золото" Кубка IBU

1.8т
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Український біатлоніст Сергій Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на третьому етапі Кубка IBU в Обертілліасі (Австрія).

Сергій Семенов

Сергій Семенов

Українець припустився одного промаху, однак зумів фінішувати першим з результатом 40 хвилин 36,9 секунд.

Друге місце завоював німець Лукас Фрацшер. З двома промахами спортсмен програв Семенову 50,7 секунд. Третім фінішував норвежець Ларс-Гельґе Біркеланд – у нього теж два промахи, а відставання від українця склало рівно 1 хвилину.

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Крім переможця Семенова, Україну в гонці представляли Андрій Доценко (13-е місце), Богдан Цимбал (21-е), Віталій Труш (57-е) і Тарас Лесюк (64-е).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна назвала склад на 3-й етап Кубка світу з біатлону, який почнеться в четвер, 19 грудня в Ансі (Франція).

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Автор
Денис Карпов
Тема
Кубок IBU
Особа
Сергій Семенов
Місце
Австрія
Тег
Збірна України з біатлону
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