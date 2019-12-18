Український біатлоніст із великим відривом виграв "золото" Кубка IBU

Український біатлоніст Сергій Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на третьому етапі Кубка IBU в Обертілліасі (Австрія).

Сергій Семенов

Українець припустився одного промаху, однак зумів фінішувати першим з результатом 40 хвилин 36,9 секунд.

Друге місце завоював німець Лукас Фрацшер. З двома промахами спортсмен програв Семенову 50,7 секунд. Третім фінішував норвежець Ларс-Гельґе Біркеланд – у нього теж два промахи, а відставання від українця склало рівно 1 хвилину.

Крім переможця Семенова, Україну в гонці представляли Андрій Доценко (13-е місце), Богдан Цимбал (21-е), Віталій Труш (57-е) і Тарас Лесюк (64-е).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна назвала склад на 3-й етап Кубка світу з біатлону, який почнеться в четвер, 19 грудня в Ансі (Франція).

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!