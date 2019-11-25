Український біатлоніст виграв престижний турнір у Швеції

Капітан збірної України Дмитро Підручний завоював золоту медаль у спринті в рамках відкритого чемпіонату Швеції.

Український біатлоніст подолав дистанцію за 22 хвилини 51,3 секунди і не припустився жодного промаху. До трійки призерів також увійшли шведи Бенджамін Вегер (23.19,2) і Маріо Дольдера (23.51,7).

Дмитро Підручний telegraf.com.ua

Ще один представник збірної України, Артем Прима, став другим у короткій індивідуальній гонці. Українець зробив аж вісім промахів, але з результатом 44 хвилини 8 секунд зумів виграти "срібло", пропустивши вперед норвежця Еміля Нієнга.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України визначилася зі списком спортсменів, які представлять країну на першому етапі Кубка світу з біатлону в Естерсунді 30 листопада.

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