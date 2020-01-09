Українські біатлоністки провально виступили на Кубку світу

У німецькому Оберхофі стартував четвертий етап Кубка світу з біатлону-2019/20. Перші медалі нового 2020 року розігрувалися серед жінок, які долали спринтерську дистанцію 7,5 км.

На жаль, жодній з українських учасниць не вдалося показати високий результат. На старт вийшли п'ять представниць "синьо-жовтої" збірної – Олена Підгрушна, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, а також сестри Валя і Віта Семеренко – і всі опинилися далеко за межами топ-10.

Олена Підгрушна (на передньому плані)

Слід зазначити, що гонка проходила в умовах дуже поганої видимості через туман і був ризик перенесення змагань на інший день. Однак навряд чи це може служити виправданням слабких результатів українок. Кращою серед них виявилася Юлія Джима, яка посіла 16-е місце з одним промахом. Переможниці гонки – норвежці Марті Олсбю-Ройселанн – Юлія програла 1 хвилину 53 секунди.

Валентина Семеренко опинилася в результаті 25-ю, а Олена Підгрушна, що святкувала свій 33-день народження, фінішувала на 36-му місці. Ще гірше результат у Меркушіної (46-та) і Віти Семеренко (52-га).

Крім норвежки Олсбю-Ройселанн, до трійки призерів потрапили також Деніз Херрман (Німеччина) і Жюлі Симон (Франція).

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з біатлону понесла ще одну кадрову втрату на Кубку світу.

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