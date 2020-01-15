Українські біатлоністки провалили спринт на Кубку світу

У середу, 15 січня, стартував п'ятий етап Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдингу. Його програму відкривав жіночий спринт на 7,5 км.

Представниці України виступили невдало, не зумівши потрапити до першої двадцятки. До складу нашої збірної повернулася Віта Семеренко, яка пропустила майже весь попередній етап Кубка світу в Оберхофі. Іншими представницями України в спринті стали Валя Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима і Дар'я Блашко.

Першою українкою, яка вийшла на дистанцію, стала Підгрушна. Вона допустила один промах вже під час першої стрільби і ще два – під час другої. Це дозволило їй зайняти лише 40-е місце з відставанням у 1:58 від лідера. Юлія Джима показала себе краще за співвітчизницю, зробивши один неточний постріл, що допомогло їй фінішувати на 29-й позиції в 1:41 від першого місця.

Олена Підгрушна Korrespondent.net

Невдалим видався сьогоднішній день для сестер Семеренок. Особливо це стосується Валі, яка заробила три штрафних кола за підсумком виступу на першому вогневому рубежі. Чиста стрільба з положення стоячи не допомогла їй істотно поліпшити своє становище – 58-я позиція і відставання у 2:25 від лідера. Віта Семеренко мала хороші шанси поборотися за потрапляння до двадцятки, але допустила один промах на другому вогневому рубежі та зайняла 34-е місце (+1:50).

Останньою серед українок стартувала Дар'я Блашко і, зробивши один промах під час першої стрільби, фінішувала лише на 67-й позиції (+2:39).

За підсумками жіночого спринту в гонку переслідування потрапили всі українки, крім Дар'ї Блашко, яка не зуміла потрапити у топ-60.

Перше місце в сьогоднішній гонці зайняла норвежка Тірілл Екхофф, а "срібло" та "бронзу" завоювали шведка Ханна Еберг (+29,7) та італійка Доротея Вірер (+36,8), відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український біатлоніст Дмитро Підручний провів блискучу кінцівку в мас-старті на четвертому етапі Кубка світу в Оберхофі.

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