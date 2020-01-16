Українські біатлоністи створили сенсацію на Кубку світу

У німецькому Рупольдінгу відбулася спринтерська чоловіча гонка на 5-му етапі Кубка світу з біатлону. Українці показали на ній відмінні результати і були близькі до того, щоб потрапити в призери.

Гонка пройшла в хороших погодних умовах: плюсова температура і велика вологість снігового покриття сприяла тому, що біатлоністи вийшли на свіжу укочену трасу (жіночий спринт відбувся днем раніше) і змогли показати високі швидкості на дистанції. Україну представляли Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов і Богдан Цимбал.

Артем Прима

Особливі надії покладалися на Підручного, який повернувся в гонки після невеликої перерви, пов'язаної з народженням сина, і виглядав дуже свіжим. І Дмитро не підвів, чисто пройшовши вогневі рубежі і показавши відмінну швидкість. На момент свого фінішу Підручний займав перше місце, випереджаючи п'ятьох сильних спортсменів. Щоправда, потім своє вагоме слово сказав Мартен Фуркад, який випередив і українця, і свого співвітчизника Фійона-Майї.

Зачин Підручного підтримав Прима, який відмінно відстрілявся на "нуль" і стрілою примчав до фінішу з четвертим на той момент результатом. Це вже було вище, ніж Підручний: у обох українців при цьому залишалися чудові шанси на потрапляння в топ-10.

Дмитро Підручний

Парад приємних несподіванок від українських спортсменів продовжили менш рейтингові учасники: Дудченко та Семенов також ідеально закрили всі мішені, не допустивши жодного промаху, хоча за швидкістю, звичайно, вони не могли скласти конкуренцію лідерам.

Лише останній український учасник – Богдан Цимбал – пробіг два штрафних кола, допустивши по одному промаху на стрільбі лежачи і стоячи.

В результаті Прима і Підручний в таблиці гонки опинилися на відстані однієї позиції (у Артема – 8-а, у Дмитра – 10-та), а Семенов і Дудченко зайняли місця поруч в четвертому десятку – 36-е і 37-е відповідно. Результат Цимбала – 88-е місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Підручний здійснив справжній подвиг в масстарті Кубка світу з біатлону.

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