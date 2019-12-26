Українська біатлоністка встановила неймовірний рекорд

14-річна українська біатлоністка Олександра Меркушина, виграла чемпіонат України і стала наймолодшою переможницею дорослих національних першостей в історії країни.

Олександра і Анастасія Меркушини Instagram Анастасії Меркушіної

Саша, яка є молодшою сестрою біатлоністки збірної України Анастасії Меркушіної, виграла спринтерську гонку в Тисовці. Саша допустила один промах на лежці і майже на хвилину випередила Любов Кіпяченкову. "Бронза" на рахунку Валерії Дмитренко.

Олександра Меркушина biathlon.com.ua

Олександра Меркушина biathlon.com.ua

Провівши два вогневі рубежі всього з одним промахом, Саша майже на хвилину випередила Любов Кіпяченкову, у якій на одне штрафне коло більше і на півтори хвилини - Валерію Дмитренко, яка стріляла з аналогічним з переможницею штрафом.

Спринт. жінки 1. Олександра Меркушина – 20: 38,1 (1 + 0)

2. Любов Кіпяченкова – +58,8 (0 + 2)

3. Валерія Дмитренко – +1: 38,6 (0 + 1)

4. Юлія Городна – +2: 13,9 (2 + 1)

5. Катерина Свинаренко – +2: 16,2 (0 + 0)

6. Олена Городна – +2: 21,9 (1 + 2)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анастасія Меркушина разом з Дмитром Підручним візьме участь у Різдвяній гонці. Традиційний захід під назвою World Team Challenge, як і попередні 18 років, пройде на стадіоні футбольного клубу "Шальке" - "Фелтінс Арена"

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