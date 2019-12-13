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13 грудня • оновлено в 17:38
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Українська біатлоністка назвала безглузду причину промахів на Кубку світу

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Біатлоністка збірної України Дар'я Блашко розповіла, що переплутала свої мішені з мішенями суперниці, тому допустила один з промахів під час спринту на другому етапі Кубка світу.

"Я першим пострілом не по своїй установці почала працювати, потім вже помітила і почала по своїм мішенях стріляти. Потім трохи розгубилася і допустила ще один промах. Ось і довелося на два кола зайти", – заявила Блашко у флеш-інтерв'ю агентству biathlon. com.ua.

Дарина Блашко

Дарина Блашко

Укрінформ

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Вона також додала, що поки не звикла до атмосфери Кубка світу, але "не вішає носа" і постійно працює над собою.

"Мені ще реально потрібно до цієї обстановки звикнути. Для мене ж зараз кожен етап і траса – це щось нове. Поки виходить ось тільки так. Навіть якщо щось не виходить, то потрібно робити висновки і працювати далі", – додала біатлоністка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дві українки увійшли до топ-15 за підсумками спринтерської гонки на другому етапі Кубка світу в Хохфільцені.

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Тема
Кубок світу з біатлону
Особа
Дарина Блашко
Місце
Австрія Хохфільцен
Тег
Збірна України з біатлону
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Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Ничего страшного.Даша обвыкнется и всё хорошо будет.Главное,есть характер.
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