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Неймовірно! Українки завоювали "бронзу" на ЧС з біатлону

7.7тЧитати матеріал російською

Жіноча збірна України з біатлону завоювала бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу з біатлону.

Наші команда в складі Анастасії Меркушіної, Віти Семеренко, Юлії Джими та Валі Семеренко продемонструвала приголомшливий результат, здобувши другу нагороду на першості планети.

Меркушина фантастично стартувала в гонці і, чисто відстрілявшись на обох вогневих рубежах, першою вийшла зі стадіону, правда, не зумівши продемонструвати відмінний хід, передала естафету другою.

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Єдиний промах Віти Семеренко на лежці відкинув нашу команду на третю сходинку, але впевнена стрільба на стійці подарувала українкам проміжне друге місце в гонці. Щоправда, неймовірна швидкість американки знову відкинула нашу команду на третю сходинку.

Погіршення погодних умов позначилося на стрільбі всіх біатлоністок. У підсумку, незважаючи на два додаткові патрони, Юлія Джима зуміла протриматися в трійці лідерів.

Вся відповідальність за результат нашої команди лягла на плечі Валентини Семеренко. Однак українка зуміла впоратися з хвилюванням, і незважаючи на два додаткові патрони, зуміла фінішувати в трійці лідерів.

Валя Семеренко

Валя Семеренко

"Золото" змагань завоювала Норвегія, яка після фінального вогневого рубежу відібрала медалі вищого ганутку у шведської команди.

Неймовірно! Українки завоювали "бронзу" на ЧС з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські біатлоністи Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний фантастично виступили в змішаній естафеті чемпіонату світу в шведському Естерсунді.

Використавши на двох п'ять додаткових патронів, наші спортсмени фінішували 5-ми, випередивши російську команду.

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Тема
чемпіонат світу з біатлону
Місце
ШвеціяЕстерсунд
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минин евген
минин евген
а кацапьё завоевало камни. с неба.
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