Неймовірно! Українки завоювали "бронзу" на ЧС з біатлону

Жіноча збірна України з біатлону завоювала бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу з біатлону.
Наші команда в складі Анастасії Меркушіної, Віти Семеренко, Юлії Джими та Валі Семеренко продемонструвала приголомшливий результат, здобувши другу нагороду на першості планети.
Меркушина фантастично стартувала в гонці і, чисто відстрілявшись на обох вогневих рубежах, першою вийшла зі стадіону, правда, не зумівши продемонструвати відмінний хід, передала естафету другою.
Fantastic opening leg from Ukraine's Anastasiya Merkushyna who takes the lead after the second shooting -- Germany hits the penalty loop. #2019Ostersund— IBU World Cup (@IBU_WC) 16 марта 2019 г.
Watch the women's relay LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/kQz2DyKYoZ
Єдиний промах Віти Семеренко на лежці відкинув нашу команду на третю сходинку, але впевнена стрільба на стійці подарувала українкам проміжне друге місце в гонці. Щоправда, неймовірна швидкість американки знову відкинула нашу команду на третю сходинку.
We're halfway through the race and @USBiathlon exchange in the lead after @BiathleteEgan posts the fastest time on the second leg! 🇺🇸— IBU World Cup (@IBU_WC) 16 марта 2019 г.
Watch the women's relay LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/KYa6f8pKD8
Погіршення погодних умов позначилося на стрільбі всіх біатлоністок. У підсумку, незважаючи на два додаткові патрони, Юлія Джима зуміла протриматися в трійці лідерів.
Вся відповідальність за результат нашої команди лягла на плечі Валентини Семеренко. Однак українка зуміла впоратися з хвилюванням, і незважаючи на два додаткові патрони, зуміла фінішувати в трійці лідерів.
On the finish line -- Germany almost made the comeback to the podium but Ukraine hold on to the bronze medal! #2019Ostersund— IBU World Cup (@IBU_WC) 16 марта 2019 г.
Watch the women's relay live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/eF7zbSpyhx
Валя Семеренко
"Золото" змагань завоювала Норвегія, яка після фінального вогневого рубежу відібрала медалі вищого ганутку у шведської команди.
The medalists of the women's relay in #2019Ostersund— IBU World Cup (@IBU_WC) 16 марта 2019 г.
🥇🇳🇴 @NSSF_Biathlon
🥈🇸🇪 @SwedenBiathlon
🥉🇺🇦 Ukraine
Watch the women's relay LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/Ii7tUN4JLz
Як повідомляв OBOZREVATEL, українські біатлоністи Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний фантастично виступили в змішаній естафеті чемпіонату світу в шведському Естерсунді.
Використавши на двох п'ять додаткових патронів, наші спортсмени фінішували 5-ми, випередивши російську команду.
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