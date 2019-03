Неймовірно! Українки завоювали "бронзу" на ЧС з біатлону

Жіноча збірна України з біатлону завоювала бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу з біатлону.

Наші команда в складі Анастасії Меркушіної, Віти Семеренко, Юлії Джими та Валі Семеренко продемонструвала приголомшливий результат, здобувши другу нагороду на першості планети.

Меркушина фантастично стартувала в гонці і, чисто відстрілявшись на обох вогневих рубежах, першою вийшла зі стадіону, правда, не зумівши продемонструвати відмінний хід, передала естафету другою.

Fantastic opening leg from Ukraine's Anastasiya Merkushyna who takes the lead after the second shooting -- Germany hits the penalty loop. #2019Ostersund



Watch the women's relay LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/kQz2DyKYoZ — IBU World Cup (@IBU_WC) 16 марта 2019 г.

Єдиний промах Віти Семеренко на лежці відкинув нашу команду на третю сходинку, але впевнена стрільба на стійці подарувала українкам проміжне друге місце в гонці. Щоправда, неймовірна швидкість американки знову відкинула нашу команду на третю сходинку.

We're halfway through the race and @USBiathlon exchange in the lead after @BiathleteEgan posts the fastest time on the second leg! 🇺🇸



Watch the women's relay LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/KYa6f8pKD8 — IBU World Cup (@IBU_WC) 16 марта 2019 г.

Погіршення погодних умов позначилося на стрільбі всіх біатлоністок. У підсумку, незважаючи на два додаткові патрони, Юлія Джима зуміла протриматися в трійці лідерів.

Вся відповідальність за результат нашої команди лягла на плечі Валентини Семеренко. Однак українка зуміла впоратися з хвилюванням, і незважаючи на два додаткові патрони, зуміла фінішувати в трійці лідерів.

On the finish line -- Germany almost made the comeback to the podium but Ukraine hold on to the bronze medal! #2019Ostersund



Watch the women's relay live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/eF7zbSpyhx — IBU World Cup (@IBU_WC) 16 марта 2019 г.

Валя Семеренко

"Золото" змагань завоювала Норвегія, яка після фінального вогневого рубежу відібрала медалі вищого ганутку у шведської команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські біатлоністи Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний фантастично виступили в змішаній естафеті чемпіонату світу в шведському Естерсунді.

Використавши на двох п'ять додаткових патронів, наші спортсмени фінішували 5-ми, випередивши російську команду.

