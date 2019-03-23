Українки "застрелилися" на Кубку світу з біатлону

Українські біатлоністки не зуміли поборотися за медалі у гонці переслідування заключного етапу Кубка світу в норвезькому Холменколлені.

Наші спортсменки, допустивши мінімум чотири промахи, фінішували за межами топ-20 змагань.

Кращий результат серед наших спортсменок показала Віта Семеренко, яка з 4 промахами стала лише 30-ю. Валентина Семеренко показала 36-й результат, а Анастасія Меркушина прийшла до фінішу 50-ю. Ще одну українку Яну Бондар зняли з дистанції.

Анастасія Меркушина IBU

"Золото" змагань здобула переможниця спринтерської гонки словачка Анастасія Кузьміна, яка крім гарного ходу продемонструвала ідеальну точність. Другою до фінішу прийшла німкеня Деніз Херрманн, а шведка Ханна Еберг завоювала "бронзу" пасьюту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські біатлоністи невдало виступили в спринтерській гонці на заключному етапі Кубка світу нинішнього сезону, який проходить в норвезькому Холменколлені. Кращим у складі "жовто-синіх" став чемпіон світу Підручний, який зайняв 29-е місце.

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