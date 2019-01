Страшні падіння і сенсаційний результат: відбулася жіноча естафета Кубка світу з біатлону

Жіночою естафетою в Оберхофі продовжився 4-й етап Кубка світу з біатлону. Збірна України в складі Юлії Журавок, Юлії Джими, Віти Семеренко та Анастасії Меркушіно зайняла 8-е місце.

Змагання проходило при сильному поривчастому вітрi і мокрому снігу, що наклало відбиток на бій. Біатлоністки боролися не тільки з суперницями, а й з погодою. Деяким вдало це зробити не вдалося: так, австрійка Тереза Хаузер зламала гвинтівку під час свого падіння.

Найефектніший політ організували німкеня і росіянка. Спершу Хільдебранд стрімголов впала в кювет, Васильєва не змогла вчасно зорієнтуватися, зачепила німецьку спортсменку і також полетіла з траси.

Українка Журавок зробила акцент на точність і в найскладніших погодних умовах провела стрілянину вдало, але вкрай слабка швидкість відкинула її в ар'єргард пелетона. Юлія передала естафету лише 14-ю з відставанням в 1:26.1.

Юлія Джима також зробила всього по одному неточному пострілу, і відправила в бій Віту Семеренко з 11-го місця (+1: 43.4). Ветеран української команди провела блискуче свій етап.

32-річна сумчанка вдало скористалася провалом конкуренток, точно відстріляла і підняла Україну на 6-й рядок (1:15.18).

Анастасія Меркушина не змогла підтримати почин своєї партнерки по команді і "застрелилася" на останньому вогневому рубежі. Два штрафних кола в результаті привели до 8-ї позиції на фініші.

Перемогу сенсаційно здобули росіянки, обійшовши господарів етапу - німкень. Третє місце у Чехії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першій естафеті сезону на 2-му етапі наша команда в складі Насті Меркушіно, Віта і Валі Семеренко та Олени Підгрушної посіла 8-е місце.

