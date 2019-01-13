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Страшні падіння і сенсаційний результат: відбулася жіноча естафета Кубка світу з біатлону

4.2тЧитати матеріал російською

Жіночою естафетою в Оберхофі продовжився 4-й етап Кубка світу з біатлону. Збірна України в складі Юлії Журавок, Юлії Джими, Віти Семеренко та Анастасії Меркушіно зайняла 8-е місце.

Змагання проходило при сильному поривчастому вітрi і мокрому снігу, що наклало відбиток на бій. Біатлоністки боролися не тільки з суперницями, а й з погодою. Деяким вдало це зробити не вдалося: так, австрійка Тереза Хаузер зламала гвинтівку під час свого падіння.

Найефектніший політ організували німкеня і росіянка. Спершу Хільдебранд стрімголов впала в кювет, Васильєва не змогла вчасно зорієнтуватися, зачепила німецьку спортсменку і також полетіла з траси.

Українка Журавок зробила акцент на точність і в найскладніших погодних умовах провела стрілянину вдало, але вкрай слабка швидкість відкинула її в ар'єргард пелетона. Юлія передала естафету лише 14-ю з відставанням в 1:26.1.

Юлія Джима також зробила всього по одному неточному пострілу, і відправила в бій Віту Семеренко з 11-го місця (+1: 43.4). Ветеран української команди провела блискуче свій етап.

32-річна сумчанка вдало скористалася провалом конкуренток, точно відстріляла і підняла Україну на 6-й рядок (1:15.18).

Анастасія Меркушина не змогла підтримати почин своєї партнерки по команді і "застрелилася" на останньому вогневому рубежі. Два штрафних кола в результаті привели до 8-ї позиції на фініші.

Перемогу сенсаційно здобули росіянки, обійшовши господарів етапу - німкень. Третє місце у Чехії.

Страшні падіння і сенсаційний результат: відбулася жіноча естафета Кубка світу з біатлону

Новини
Російський допінгіст ''застрелився'' на Кубку світу з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першій естафеті сезону на 2-му етапі наша команда в складі Насті Меркушіно, Віта і Валі Семеренко та Олени Підгрушної посіла 8-е місце.

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Тема
Кубок світу з біатлону
Місце
НімеччинаОберхоф
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Так надо было тренироваться, а не маршировать на цацистских факельных шествиях. Ах да, одно с другим не согласовывается... Ну тогда маршем и в ад)))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Михайлов Александр, а может им надо было к томосу приложиться?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Зато в первой десятке сильнейших! Скромно поздравим сборную Россию с красивой ПОБЕДОЙ!
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