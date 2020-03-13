Українки потрапили в топ-20 на Кубку світу з біатлону

Збірна України з біатлону потрапила в топ-20 жіночого спринту на 8-му етапі Кубка світу з біатлону в Контіолахті. Найкращий результат показала Валя Семеренко, яка посіла 14-е місце.

Нашу команду на дистанції представляли 5 учасниць – Юлія Джима (25), Анастасія Меркушина (51), Віта Семеренко (70), Олена Підгрушна (79) і Валя Семеренко (89).

Анастасія Меркушина

Через неточну стрільбу гонку невдало провели майже всі наші спортсменки. Відразу три промахи на першому рубежі відкинули Підгрушну аж на 77-е місце, і навіть чиста стрільба на "стійці" не дозволила їй поборотися за високі місця. Джима також пройшла дистанцію, допустивши три помилки, і випала з боротьби за топ-30.

По два промахи на рахунку Віти Семеренко та Анастасії Меркушіної, що дозволило їм закінчити гонку на 30-й та 32-й позиціях, відповідно. Валя Семеренко допустила один промах і вела боротьбу за топ-10, але не змогла обійти своїх суперниць та опинилася на 14-му місці.

"Золото" та "срібло" спринту завоювали німкені Херманн і Пройс (+20,1), відповідно. Третє місце на рахунку норвежки Тіріл Екхофф (+32,3), незважаючи на два промахи.

Результати жіночого спринту на Кубку світу з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 12 березня, збірна України з біатлону невдало виступила в чоловічому спринті на 8-му етапі Кубка світу з біатлону.

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