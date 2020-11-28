Українка з ідеальною стрільбою увійшла в топ-10 на Кубку світу з біатлону

Індивідуальною гонкою серед жінок на 15 км у фінському місті Контіолахті продовжився 1-й етап Кубку світу з біатлону.

Найкращою серед представниць збірної України стала Юлія Джима з 5-м місцем. 30-річна киянка продемонструвала ідеальну стрілянину на всіх чотирьох вогневих рубежах. Олімпійська чемпіонка мала чудові шанси на подіум, але слабкий хід по трасі не дав їй піднятися вище 10-го рядка.

Решта біатлоністок нашої команди опинилася за межею першої двадцятки: Дар'я Блашко 25-та, Віта Семеренко 58-ма, Олена Підгрушна 61-ша і Катерина Бех 64-та.

Перемогу в індивідуальній гонці здобула чинна володарка Великого кришталевого глобуса минулого сезону Доротея Вірер. Німкеня Деніз Херрман відстала на 0,8 секунди. Джоанна Скоттхайм зі Швеції сенсаційно прийшла до фінішу третьою.

Раніше відбулася індивідуальна гонка серед чоловіків на 20 км. Українець Артем Прима фінішував на 27-му місці, показавши найвищий результат серед усіх "синьо-жовтих" бiатлонiстiв.