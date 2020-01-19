Головна Новини
19 січня • оновлено в 15:24
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

Українка видала чудову гонку на Кубку світу з біатлону

Українка видала чудову гонку на Кубку світу з біатлону
Змагання відбулися у складних погодних умовах
3.3т Читати матеріал російською

На 5-му етапі Кубка світу з біатлону в Рупольдингу завершилася жіноча гонка переслідування на дистанції 10 км.

Українська біатлоністка Віта Семеренко стала єдиною спортсменкою серед 59 учасниць, яка не допустила жодного промаху на усіх чотирьох вогневих рубежах. Така точність дозволила 34-річнiй сумчанці відіграти 26 місць і фінішувати на восьмій позиції.

Її сестра Валентина зробила один неточний постріл на стійці і завершила бій 18-ю.

Юлія Джима пасьют провалила. Киянка зробила 7 промахів і не змогла фінішувати.

Українка видала чудову гонку на Кубку світу з біатлону

Новини
Збірна України з біатлону упустила медаль в естафеті на Кубку світу

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні збірна України в складі Артема Тищенка, Артема Прима, Антона Дудченка та Дмитра Підручного при великому снігопаді фінішувала на восьмому місці в естафеті.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Юлія Джима Валя Семеренко Віта Семеренко
Місце
Німеччина Рупольдинг
Тег
Збірна України з біатлону
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги