Українка видала чудову гонку на Кубку світу з біатлону

На 5-му етапі Кубка світу з біатлону в Рупольдингу завершилася жіноча гонка переслідування на дистанції 10 км.

Українська біатлоністка Віта Семеренко стала єдиною спортсменкою серед 59 учасниць, яка не допустила жодного промаху на усіх чотирьох вогневих рубежах. Така точність дозволила 34-річнiй сумчанці відіграти 26 місць і фінішувати на восьмій позиції.

Її сестра Валентина зробила один неточний постріл на стійці і завершила бій 18-ю.

Юлія Джима пасьют провалила. Киянка зробила 7 промахів і не змогла фінішувати.

Новини Збірна України з біатлону упустила медаль в естафеті на Кубку світу

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні збірна України в складі Артема Тищенка, Артема Прима, Антона Дудченка та Дмитра Підручного при великому снігопаді фінішувала на восьмому місці в естафеті.

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