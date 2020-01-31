Українка стала найкращим снайпером Кубка світу з біатлону

Українська біатлоністка Дар'я Блашко очолила рейтинг найкращих снайперів поточного сезону.

Наша співвітчизниця взяла участь в 10 гонках Кубка світу і досягла відмінних результатів, показавши точність стрільби в 90,1%. При цьому в гонках переслідування у 24-річної спортсменки взагалі немає промахів – вона закрила 20 мішеней з 20.

Дарина Блашко

У загальному рейтингу слідом за Блашко йде представниця Німеччини Франциска Пройсс, яка вразила 89,5% мішеней. А на третьому рядку розташувалася ще одна наша співвітчизниця Віта Семеренко, яка відстала від німкені на 0,3%.

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До десятки кращих також входить Юлія Джима – її показник точності склав 88,6%.

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