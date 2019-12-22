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22 грудня • оновлено в 17:16
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Українка посіла останнє місце на Кубку світу з біатлону

Українка посіла останнє місце на Кубку світу з біатлону
Наші співвітчизниці не змогли показати високі результати
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Гонкою з масовим стартом серед жінок на 12.5 км завершився 3-й етап Кубка світу з біатлону, який з 16 по 22 грудня проходив у французькому Ансі.

Україна в цій дисципліні виступила невдало. Олена Підгрушна з трьома неточними пострілами на останніх трьох вогневих рубежах зайняла 19-е місце.

Дарина Блашко зробила лише один промах на другий лежці, але показала жахливий хiд лижами і фінішувала останньою з 29 учасниць. 30-а біатлоністка Еліза Гаспаріні (Швейцарія) не закінчила гонку, знявшись з мас-старту.

Перемогу святкувала норвежка Тіріл Екхофф. Вона на 80 секунд випередила лідера загального заліку Доротею Вірер з Італії. "Бронза" на рахунку у шведки Лінн Перссон.

Українка посіла останнє місце на Кубку світу з біатлону

Новини
Підручний потрапив в неприємну ситуацію на Кубку світу з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, в спринті Дмитро Підручний зумів прорватися в топ-20, зайнявши підсумкове 18-е місце.

У жіночій спринтерській гонці Олена Підгрушна показала відмінний результат, посівши 9-е місце.

Напередодні в жіночій гонці переслідування українка Віта Семеренко зробила великий прорив, відігравши 28 місць.

Чоловічу гонку переслідування наша збірна провалила.

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Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Олена Підгрушна Дарина Блашко
Місце
Франція
Тег
Збірна України з біатлону
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Украинка Мощно заняла первое место с конца - ось так!
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