Українка посіла останнє місце на Кубку світу з біатлону

Гонкою з масовим стартом серед жінок на 12.5 км завершився 3-й етап Кубка світу з біатлону, який з 16 по 22 грудня проходив у французькому Ансі.

Україна в цій дисципліні виступила невдало. Олена Підгрушна з трьома неточними пострілами на останніх трьох вогневих рубежах зайняла 19-е місце.

Дарина Блашко зробила лише один промах на другий лежці, але показала жахливий хiд лижами і фінішувала останньою з 29 учасниць. 30-а біатлоністка Еліза Гаспаріні (Швейцарія) не закінчила гонку, знявшись з мас-старту.

Перемогу святкувала норвежка Тіріл Екхофф. Вона на 80 секунд випередила лідера загального заліку Доротею Вірер з Італії. "Бронза" на рахунку у шведки Лінн Перссон.

Новини Підручний потрапив в неприємну ситуацію на Кубку світу з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, в спринті Дмитро Підручний зумів прорватися в топ-20, зайнявши підсумкове 18-е місце.

У жіночій спринтерській гонці Олена Підгрушна показала відмінний результат, посівши 9-е місце.

Напередодні в жіночій гонці переслідування українка Віта Семеренко зробила великий прорив, відігравши 28 місць.

Чоловічу гонку переслідування наша збірна провалила.

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