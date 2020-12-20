Українка показала найкращий результат у кар'єрі в мас-старті Кубку світу з біатлону

Жіночою гонкою з масовим стартом на 12,5 км в австрійському Хохфільцені завершився 4-й етап Кубку світу з біатлону.

Збірна України була представлена Дар'єю Блашко, яка фінішувала на 23-му місці, що стало її найкращим результатом у кар'єрі в мас-стартах.

24-річна уродженка Білорусі, яка отримала український паспорт 2017 року, продемонструвала дуже слабкий хід, який разом із неточною стріляниною не дозволив їй боротися за високі місця.

Дар'я зробила по одному промаху на лежці та стійці, програвши переможниці більш ніж 2 хвилини 45 секунд.

Гонку вдруге в кар'єрі виграла норвезька спортсменка Марте Олсби Ройселанд. Другою прийшла до фінішу її співвітчизниця Тіріл Екхофф. Третє місце в італійки Доротеї Вірер.

Результати мас-старту

Нагадаємо, що напередодні Дмитро Підручний у чоловічій гонці з масовим стартом зробив по 2 промахи на двох стійках і посів підсумкову 24-у позицію.