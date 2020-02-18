Українка на фініші проїхала повз топ-10 індивідуальної гонки ЧС з біатлону

Програма чемпіонату світу з біатлону в італійському Антхольці у вівторок продовжилася індивідуальною гонкою у жінок, в якій виступали чотири українки. Однак вони залишилися без медалей.

У гонці не приймала участь капітан "синьо-жовтих" Олена Підгрушна, якій надали відпочинок після насиченого старту ЧС. У підсумку на старт виїхали її колеги по національній команді сестри Валя і Віта Семеренко, Юлія Джима і Анастасія Меркушина.

Анастасія Меркушина facebook.com/sashka.merkushyna

Несподівано найближче до призовій трійці виявилася наймолодша з української четвірки Анастасія Меркушина, якій вдалося піднятися на 11-е місце. 25-річна Настя стартувала останньою з української четвірки і тому могла орієнтуватися на результати своїх попередниць. Важливу роль відігравала стрільба, де з двадцяти пострілів лише два виявилися неточними (обидва - при стрільбі стоячи).

Перед останньою стрільбою Анастасія була реальною претенденткою на квіткову церемонію (топ-6 учасниць) – до 6-го місця її відокремлювали всього 6 секунд, проте прикрий промах відсунув її вглиб топдесятки, а в підсумку Меркушина скотилася навіть на 11-у позицію, програвши лідеру півтори хвилини.

Результати інших українок виявилися скромнішими: Віта Семеренко стала 29-ю, Юлія Джима - 37-ю, Валя Семеренко - 42-ю.

У світлі боротьби за "золото" гонка розглядалася як протистояння між Тіріл Екхофф і Доротеєю Вірер - основними претендентками на Великий кришталевий глобус. Пекуча італійка, яка в Антхольці вже встигла повернути собі статус лідера Кубка світу, знову показала найкращий результат, на 2,2 секунди випередивши Ванессу Хінц з Німеччини, у якої "срібло". Третє місце - у норвежки Ройселанд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українки невдало виступили в гонці переслідування на ЧС з біатлону.

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