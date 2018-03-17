Українець відіграв 7 позицій в гонці Кубка світу з біатлону

У норвезькому Холменколлені чоловічою гонкою переслідування продовжився 8-й етап Кубка світу з біатлону. Кращим серед українців став Артем Прима.

30-річний уродженець Чернігова лише на першому вогневому рубежі допустив один промах, продемонстрував відмінну швидкість і, стартувавши з 33-го місця, фінішував 26-м.

Ще один біатлоніст збірної України, Дмитро Підручний, свій виступ провалив, допустивши три неточних пострілу на третьому вогневому рубежі, і завершивши гонку-переслідування 38-м, при тому, що стартував з 21-ї позиції.

1 (3). Мартен Фуркад (Франція) - 31:31.6 (1-0-1-0)

2 (5). Лукас Хофер (Італія) - 18.1 (1-0-0-0)

3 (2). Йоханнес Бе (Норвегія) - 32.5 (1-2-0-1) ...

26 (33). Артем Прима (Україна) - 2:05.4 (1-0-0-0) ...

38 (21). Дмитро Підручний (Україна) - 2:48.0 (1-0-3-0)

Програма етапу продовжиться чоловічою естафетою. Початок 18 березня о 15:45.

Нагадаємо, що напередодні Юлія Джима завоювала "бронзу" в спринті.