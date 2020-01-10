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10 січня • оновлено в 18:13
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Українець фінішував у топ-15 спринту на Кубку світу з біатлону

1.2т
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У німецькому Оберхофі завершилася спринтерська гонка серед чоловіків у рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону-2019/2020.

Україну представляли Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Богдан Цимбал. Лідер української збірної Дмитро Підручний пропускав гонку з поважної причини – 4 січня у нього народився син, і тренери його відпустили на кілька днів додому.

Артем Прима

Артем Прима

За відсутності капітана лідерські функції на себе взяв Артем Прима, якому вдалося показати хороший результат – 15-е місце з відставанням 1 хвилина, 41,6 секунди від переможця. На стрільбі Артем допустив один промах.

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Інша четвірка учасників значно відстала від групи лідерів, опинившись далеко за межами топ-30. Тищенко опинився 41-м, а Семенов, який проводив першу гонку на Кубку світу з березня минулого року, фінішував 46-м. Дудченко (76-й) і Цимбал (106-й) і зовсім опинилися в хвості.

Українець фінішував у топ-15 спринту на Кубку світу з біатлону

Перемогу здобув француз Мартен Фуркад, який на 25 секунд випередив співвітчизника Емільєна Жаклена і на 33 – німця Йоханнеса Кюна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з біатлону понесла ще одну втрату на Кубку світу.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Мартен Фуркад Артем Прима
Місце
Німеччина Оберхоф
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ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
С 15 МЕСТА ЭТО СУПЕР ТОП
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