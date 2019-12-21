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21 грудня • оновлено в 16:57
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Україна зробила грандіозний прорив у гонці переслідування Кубка світу з біатлону

Україна зробила грандіозний прорив у гонці переслідування Кубка світу з біатлону
Наші дівчата не змогли похвалитися точної стрільбою
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На 3-му етапі Кубка світу з біатлону, який з 16 по 22 грудня проходить у французькому Ансі, відбулася гонка переслідування серед жінок на 10 км.

Найбільший прорив в нашій команді зробила Віта Семеренко. 33-річна сумчанка стартувала 50-ю, але ідеально провела всі чотири вогневі рубежі і фінішувала на 22-му місці.

Олена Підгрушна мала хороші шанси на топ-5, але два промахи відкинули нашого лідера на 12-у позицію.

Дарина Блашко, пішовши в бій 30-ю, також похвалилася абсолютною точністю, і завершила бій 17-ю.

Перемогу, як і днем раніше здобула норвежка Тіріл Екхофф, випередивши на 38 секунд свою співвітчизницю Інгрід Тандревольд. "Бронза" у Олени Хаккен зі Швейцарії.

Україна зробила грандіозний прорив у гонці переслідування Кубка світу з біатлону

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в спринті Дмитро Підручний зумів прорватися в топ-20, зайнявши підсумкове 18-е місце.

У жіночій спринтерській гонці Олена Підгрушна показала відмінний результат, посівши 9-е місце.

Раніше Сергій Семенов з великим відривом виграв "золото" Кубка IBU в Австрії.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Місце
Франція
Тег
Збірна України з біатлону
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