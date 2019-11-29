Україна зазнала серйозної втрати перед стартом Кубка світу з біатлону

Капітан української збірної з біатлону Дмитро Підручний не зможе допомогти команді в змішаній естафеті на першому етапі Кубка світу в шведському Естерсунді.

Як повідомляє biathlon.com.ua, взяти участь у гонці нашому спортсмену заважають болі в спині. Його замінить Тарас Лесюк. Рішення про участь Підручного в інших гонках етапу буде ухвалюватися напередодні кожної з них. Зараз його готовність перебуває під питанням.

Етап Кубка світу в Естерсунді

Після заміни склад збірної України з біатлону на змішану естафету має наступний вигляд: Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Артем Прима й Тарас Лесюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 30 листопада, одиночною і змішаною естафетами стартує перший етап Кубка світу з біатлону.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!