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30 листопада • оновлено в 11:12
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Україна зазнала серйозної втрати перед стартом Кубка світу з біатлону

4.7т
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Капітан української збірної з біатлону Дмитро Підручний не зможе допомогти команді в змішаній естафеті на першому етапі Кубка світу в шведському Естерсунді.

Як повідомляє biathlon.com.ua, взяти участь у гонці нашому спортсмену заважають болі в спині. Його замінить Тарас Лесюк. Рішення про участь Підручного в інших гонках етапу буде ухвалюватися напередодні кожної з них. Зараз його готовність перебуває під питанням.

Етап Кубка світу в Естерсунді

Етап Кубка світу в Естерсунді

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Після заміни склад збірної України з біатлону на змішану естафету має наступний вигляд: Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Артем Прима й Тарас Лесюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 30 листопада, одиночною і змішаною естафетами стартує перший етап Кубка світу з біатлону.

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Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Дмитро Підручний Віта Семеренко Дарина Блашко Артем Прима
Тег
Збірна України з біатлону
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