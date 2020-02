27 лютого в білоруських Раубічах на чемпіонаті Європи з біатлону відбулася змішана естафета, в якій збірна України завоювала золоту медаль.

Українська команда була представлена в найсильнішому складі – Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Гонка почалася з курйозу: у судді-маршала не спрацював стартовий пістолет, і у спортсменок був зафіксований фальстарт. Після цього рефері довелося вдатися до допомоги звичайного свистка.

На першому етапі Валя Семеренко використала три додаткові патрони і першою приїхала до передачі естафети, випереджаючи представницю Швеції, що наступала по п'ятах, на 0,4 секунди.

