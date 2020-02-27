27 лютого в білоруських Раубічах на чемпіонаті Європи з біатлону відбулася змішана естафета, в якій збірна України завоювала золоту медаль.

Українська команда була представлена в найсильнішому складі – Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Дмитро Підручний

Гонка почалася з курйозу: у судді-маршала не спрацював стартовий пістолет, і у спортсменок був зафіксований фальстарт. Після цього рефері довелося вдатися до допомоги звичайного свистка.

На першому етапі Валя Семеренко використала три додаткові патрони і першою приїхала до передачі естафети, випереджаючи представницю Швеції, що наступала по п'ятах, на 0,4 секунди.

Team 🇺🇦 takes the lead after the first leg, but 🇸🇪is just behind. Home team 🇧🇾 is 12 seconds behind. pic.twitter.com/xBAVzNCpdB – IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) February 27, 2020

На другому етапі Джима промахнулася тільки раз – на стрільбі лежачи, чисто відпрацювала "стійку", проте на третьому колі в роботі на трасі у неї виникли проблеми, через що Юлія пропустила на перше місце суперницю з Білорусі та закінчила свій етап другою з відставанням у 9 секунд.

Артем Прима використав одну перезарядку на "лежці" і прикро промахнувся при стрільбі стоячи, використавши два додаткові патрони на останній мішені. У дуелі з білорусом Антоном Смольським українець зумів дотиснути опонента на трасі і приїхав до останньої зміни першим із випередженням 0,9 секунд від білоруської збірної.

Артем Прима

Підручний використав два додаткові патрони на першій стрільбі, поступившись білоруському лідеру 4,3 секунди. У найдраматичніший момент гонки, на стрільбі стоячи, він відстрілявся чисто і вийшов зі стрільбища з великим випередженням від білоруса Сергія Бочарнікова, який перехвилювався і пішов на штрафне коло. У підсумку Дмитро разом із партнерами по команді приніс Україні перше "золото" чемпіонату Європи-2020.

"Срібло" і "бронза" дісталися командам Росії та Норвегії відповідно.

Результати гонки

Змішана естафета

1. УКРАЇНА (0+9) +1:11:32,1

2. Росія (0+9) +32,2

3. Норвегія (0+3) +33,7

4. Білорусь (1+10) +40,4

5. Польща (0+10) +2:33,3

6. Естонія (3+10) +2:40,1

Як повідомляв OBOZREVATEL, цього самого дня українці завоювали бронзову медаль в одиночній змішаній естафеті, а за день до цього на п'єдестал пошани в одиночних суперспринтах потрапили Олена Підгрушна і Дмитро Підручний.

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