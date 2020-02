Україна завоювала першу медаль на чемпіонаті світу з біатлону

На чемпіонаті світу з біатлону в італійському Антхольці завершилася естафетна гонка серед жінок 4х6 км.

Олена Підгрушна

Збірна України в складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Віти Семеренко та Олени Підгрушної завоювала бронзову медаль.

Перший етап розпочався для нашої команди посередньо. Меркушина зробила по одному неточному пострілу на кожному з вогневих рубежів, передавши естафету Джимi 7-ю. Юлія після двох промахів на лежці – на стійці відстрілялася ідеально, але провал за швидкістю відкинув киянку на 1:14 від лідируючої Італії.

Віта Семеренко сповна скористалася повним провалом італійської біатлоністки і пішла зі стрільбища п'ятою з відставанням у 40 секунд. Але слабка швидкість 34-річної сумчанки не дозволила їй утриматися в лідерах. Підгрушна пішла в бій лише 8-ю (+54 секунди).

For the final leg in # antholz2020, team @PZBiath leaves in first, but can they keep the lead until the finish as many strong rivals are behind ? Be sure to follow the action live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/AKGWoSbIGf - IBU World Cup (@IBU_WC) February 22, 2020

Наша знаменита фінішерка фантастично провела стрільбу лежачи, скоротивши розрив до 18 секунд і покинувши стадіон четвертою.

На стрільбі стоячи Підгрушна чудово скористалася осічкою конкурентів і пішла на останнє коло лише в 25 секундах від "золота".

How nervous would you be waiting for your team mate to shoot for a potential medal? #Antholz2020 pic.twitter.com/bzSgVkR567 — IBU World Cup (@IBU_WC) February 22, 2020

Олена продемонструвала відмінну швидкість і змогла поборотися за медаль, здобувши для нашої команди "бронзу".

Результат жіночої естафети на чемпіонаті світу з біатлону

There are always a moment of joy and disappontment for teams that won and for those, who lost. You can rewatch that exciting competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/s3XtRWp8Z7 — IBU World Cup (@IBU_WC) February 22, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 5-му етапі Кубка світу з біатлону. Жіноча збірна України, яка виступала в олімпійському "золотому" складі, зайняла 6-е місце.

Нагадаємо, що напередодні готельні номери біатлоністів збірної Росії в Італії, де проходить чемпіонат світу, в суботу, 22 лютого, обшукала місцева поліція.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!