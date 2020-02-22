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22 лютого • оновлено в 15:17
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Україна завоювала першу медаль на чемпіонаті світу з біатлону

9.6т
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На чемпіонаті світу з біатлону в італійському Антхольці завершилася естафетна гонка серед жінок 4х6 км.

Олена Підгрушна

Олена Підгрушна

Збірна України в складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Віти Семеренко та Олени Підгрушної завоювала бронзову медаль.

Перший етап розпочався для нашої команди посередньо. Меркушина зробила по одному неточному пострілу на кожному з вогневих рубежів, передавши естафету Джимi 7-ю. Юлія після двох промахів на лежці – на стійці відстрілялася ідеально, але провал за швидкістю відкинув киянку на 1:14 від лідируючої Італії.

Віта Семеренко сповна скористалася повним провалом італійської біатлоністки і пішла зі стрільбища п'ятою з відставанням у 40 секунд. Але слабка швидкість 34-річної сумчанки не дозволила їй утриматися в лідерах. Підгрушна пішла в бій лише 8-ю (+54 секунди).

Наша знаменита фінішерка фантастично провела стрільбу лежачи, скоротивши розрив до 18 секунд і покинувши стадіон четвертою.

На стрільбі стоячи Підгрушна чудово скористалася осічкою конкурентів і пішла на останнє коло лише в 25 секундах від "золота".

Олена продемонструвала відмінну швидкість і змогла поборотися за медаль, здобувши для нашої команди "бронзу".

Результат жіночої естафети на чемпіонаті світу з біатлону

Результат жіночої естафети на чемпіонаті світу з біатлону

Новини
Чемпіонат світу з біатлону: розклад, результати і де дивитися

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 5-му етапі Кубка світу з біатлону. Жіноча збірна України, яка виступала в олімпійському "золотому" складі, зайняла 6-е місце.

Нагадаємо, що напередодні готельні номери біатлоністів збірної Росії в Італії, де проходить чемпіонат світу, в суботу, 22 лютого, обшукала місцева поліція.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особи
Анастасія Меркушина Юлія Джима Віта Семеренко Олена Підгрушна
Місце
Італія Антхольц
Тег
Збірна України з біатлону
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