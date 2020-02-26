Підручний завоював "бронзу" на чемпіонаті Європи з біатлону

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний посів третє місце в фіналі суперспринту на чемпіонаті Європи з біатлону, який стартував у білоруських Раубічах.

Наш спортсмен ідеально розпочав гонку, зумівши чисто пройти обидві стрільби з положення лежачи, що дозволило йому вийти в лідери з відривом у шість секунд від другого місця.

Дмитро Підручний

Проблеми у Підручного почалися на першій "стійці", коли він не зумів закрити одну мішень і був змушений відправитися на штрафне коло, вийшовши з нього на восьмій позиції. На останній стрільбі українець використав один додатковий патрон, але все одно показав відмінну швидкість і перед заключним колом посідав четверте місце.

Підручному вдалося показати неймовірний хід, залишивши позаду француза Клода та наздогнавши лідерів чеха Вацлавіка та білоруса Бочарнікова на фінальному спуску. Українець з усіх сил намагався завоювати хоча б "срібло", але програв чеху другу позицію, відставши від нього на 0,1 секунди.

Інші представники України Артем Прима і Руслан Ткаленко зайняли 23-е і 15-е місця, відповідно.

Результати чоловічого суперспринтом на чемпіонаті Європи з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонат Європи з біатлону в білоруських Раубічах пройде з 26 лютого по 1 березня. Став відомий розклад трансляцій змагань.

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