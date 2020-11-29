Україна в десятці завершила 1-й етап Кубку світу з біатлону

Спринтерською гонкою серед жінок на 7,5 км у фінському Контіолахті завершився 1-й етап Кубку світу з біатлону.

Найвище досягнення серед спортсменок збірної України показала Олена Підгрушна. Олімпійська чемпіонка Сочі з одним промахом на лежці фінішувала на 10-му місці.

Решта наших співвітчизниць завершила виступ за межами сорокового місця: Валя Семеренко – 41-ша, Дарина Блашко – 50-та, Юлія Джима – 60-та і Віта Семеренко – 71-ша.

Найкращий час показала шведка Ганна Еберг. На 24-й секунді від неї відстала Марте Олсбю-Ройсленд і на 38 Каролін-Оффігстад Кноттен. Обидві – з Норвегії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чоловіча збірна України провально виступила у спринтерських гонках.

Напередодні пройшли індивідуальні гонки. У чоловіків найкращим серед українців став Артем Прима (27-ме місце), а в жінок Юлія Джима замкнула першу десятку.