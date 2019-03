Вперше в історії! Україна взяла "золото" чемпіонату світу з біатлону

У шведському Естерсунді на чемпіонатi світу з біатлону завершилася чоловіча гонка переслідування на 12.5 км.

Українець Дмитро Підручний, який напередодні сенсаційно фінішував 4-м у спринті, зміг продемонструвати чудові бійцівські якості, завоювавши "золото".

Наш співвітчизник невдало провів першу стрiльбу, зробивши два промахи і відкотився на 7-е місце. Це послужило своєрідним струсом для 27-річного уродженця Тернополя.

Три вогневі рубежі, що залишилися, Дмитро провів бездоганно, пішовши на заключне коло першим.

Йоханнс Тінгнес Бе, який зробив на другий стійці три неточних постріла, відставав від українця на 15 секунд, але наздогнати так і не зміг.

Ця нагорода стала першим в історії "золотом" чоловічої збірної України на чемпіонатах світу.

"Поки без емоцій, не віриться, що це нарешті сталося. Поки складно щось сказати. Ця гонка поки як в тумані. Говорити про емоції поки складно. Я знав, що сьогодні складна погода. Коли після другої стійки вийшов другим, мені кричали, що там група йде. Розумів, що все буде вирішуватися на останній стрільбі. Потрібно було відпрацювати чисто і швидко, щоб боротися за медалі. Пощастило, що суперники багато помилялися", – оцінив свій виступ Підручний.

Rarely has a ⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️in the last shooting been as valuable as today -- and it's what earned Dmytro Pidruchnyi the gold medal! 🇺🇦💪



Watch the 12.5km men's pursuit in #2019Ostersund live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/lISdCShK1v