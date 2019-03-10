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Вперше в історії! Україна взяла "золото" чемпіонату світу з біатлону

30.2тЧитати матеріал російською

У шведському Естерсунді на чемпіонатi світу з біатлону завершилася чоловіча гонка переслідування на 12.5 км.

Українець Дмитро Підручний, який напередодні сенсаційно фінішував 4-м у спринті, зміг продемонструвати чудові бійцівські якості, завоювавши "золото".

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

Наш співвітчизник невдало провів першу стрiльбу, зробивши два промахи і відкотився на 7-е місце. Це послужило своєрідним струсом для 27-річного уродженця Тернополя.

Три вогневі рубежі, що залишилися, Дмитро провів бездоганно, пішовши на заключне коло першим.

Йоханнс Тінгнес Бе, який зробив на другий стійці три неточних постріла, відставав від українця на 15 секунд, але наздогнати так і не зміг.

Вперше в історії! Україна взяла "золото" чемпіонату світу з біатлону

Ця нагорода стала першим в історії "золотом" чоловічої збірної України на чемпіонатах світу.

"Поки без емоцій, не віриться, що це нарешті сталося. Поки складно щось сказати. Ця гонка поки як в тумані. Говорити про емоції поки складно. Я знав, що сьогодні складна погода. Коли після другої стійки вийшов другим, мені кричали, що там група йде. Розумів, що все буде вирішуватися на останній стрільбі. Потрібно було відпрацювати чисто і швидко, щоб боротися за медалі. Пощастило, що суперники багато помилялися", – оцінив свій виступ Підручний.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

Пізніше з'явилося відео урочистої церемонії нагородження.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в жіночій гонці переслідування на останньому колі трапилася справжня драма.

Відзначимо, що старт чемпіонату світу з біатлону в Естерсунді ледь не був затьмарений смертельною трагедією.

8 березня українські біатлоністки невдало виступили в спринтерській гонці в Естерсунді.

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Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особа
Дмитро Підручний
Місце
ШвеціяЕстерсунд
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Жумбей Борис
Жумбей Борис
Руснявые,извольте найух!!!Мы сегодня не подаем.Вас Бог простит.Наша задача состоит в том,что-бы ускорить вашу встречу с Господом(цитата).
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7
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Весь год ничего не показывал, а тут ходом вторую гонку идёт на уровне Бе. Без допинга однозначно не обошлось.
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2
8
2 из 6 ответов | показать все
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Горелов Сергей, ". Без допинга однозначно не обошлось." , Скорее всего вы правы.
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3
0
Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Горелов Сергей, написало тело из пенетрации,которую тупо только и ловят на допинге,лишают символов и гимна))) Мельдоний те в сраку для ускорения адекватности.
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4
1

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