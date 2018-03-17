Україна відмовилася показувати етап Кубка світу з біатлону в Росії

Правління ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" прийняло рішення відмовитися від трансляції фінального етапу Кубка світу з біатлону, що пройде 25 березня у Тюмені, Російська Федерація.

"Суспільний мовник України транслював ці змагання на телеканалі UA: ПЕРШИЙ. Проте фінальний етап змагань, що пройде у Тюмені, не буде транслюватись мовником, оскільки Російська Федерація є країною-агресором і показ цієї події може містити елементи пропаганди та нести загрозу інформаційній безпеці України", - йдеться в повідомленні прес-служби телеканалу.

Крім того, команда мовника висловлює свою підтримку Федерації біатлону України щодо рішення про відмову збірної України від участі в фінальному етапі змагань на території Росії.