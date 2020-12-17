Україна увійшла в десятку найкращих спринту на Кубку світу з біатлону

У четвер, 17 грудня, збірна України успішно виступила на старті 4-го етапу Кубка світу з біатлону, який розпочався чоловічим спринтом на 10 км в австрійському Хохфільцені.

Найкращий результат серед наших спортсменів показав капітан Дмитро Підручний, який чисто пройшов обидва вогневі рубежі і посів підсумкове шосте місце з відставанням в 51,3 секунди від лідера. Антон Дудченко відсвяткував свій 24-й день народження, також відстрілявши з положень лежачи і стоячи без помилок, що принесло йому 20-ту позицію (+1:27,4).

Богдан Цимбал, який стартував першим серед українських біатлоністів, допустив три промахи і не зміг потрапити в топ-60 і кваліфікуватися в гонку переслідування. Артем Прима помилився двічі та прийшов на фініш 39-м. Руслан Ткаленко чисто відстріляв із положення лежачи, але потім двічі промахнувся на "стійці", що вилилося в 100-ту позицію.

Переможцем гонки став норвежець Стурла Лагрейд, який подолав 10 км за 23: 04,9. Два інших місця на подіумі зайняли його співвітчизники – "срібло" завоював Йоханнес Дале, а на третій позиції опинився Йоханнес Тіннес Бе.

Результати чоловічого спринту на 4-му етапі Кубку світу з біатлону biathlon.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 18 грудня, четвертий етап Кубка світу з біатлону продовжиться жіночим спринтом на 7,5 км.