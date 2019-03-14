Україна увійшла в топ-5 змішаної естафети на ЧС з біатлону, випередивши Росію

Українські біатлоністи Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний фантастично виступили в змішаній естафеті чемпіонату світу в шведському Естерсунді.

Використавши на двох п'ять додаткових патронів, наші спортсмени фінішували 5-ми, випередивши російську команду.

Анастасія Меркушина чисто відстрілялася на обох вогневих рубежах, першою передавши естафету Дмитру Підручному, який завдяки ідеальній стрільбі не тільки зберіг позицію лідера, а ще й відірвався від другого біатлоніста на 5 секунд.

Дмитро Підручний

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Проте Меркушина вдруге на лежці не зуміла відстрілятися чисто. Українці довелося використовувати два додаткові патрони, в тому числі через суперницю Лізу Терезу Гаузер, яка, покидаючи вогневий рубіж, зачепила лижнею нашу біатлоністку. А ось під час другої стрільби Анастасія ледь не принесла нашій команді штрафне коло, закривши останню мішень третім додатковим патроном. Це перед останнім етапом опустило нашу збірну на сьоме місце.

Чиста стрільба Підручного на обох вогневих рубежах не допомогла нашій команді в боротьбі за медалі гонки. Проте, наш чемпіон зумів фінішувати в п'ятірці найсильніших біатлоністів світу і на 9 секунд обігнати спортсменів з Росії.

"Золото" гонки завоювала Норвегія, яка випередила на 13,4 секунди, а господарі турніру шведи прийшли до фінішу третіми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Дмитро Підручний сенсаційно став чемпіоном світу, здобувши золото в чоловічій гонці переслідування в шведському Естерсунді.

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