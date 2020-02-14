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14 лютого • оновлено в 18:18
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Україна увійшла в топ-4 спринту на чемпіонаті світу з біатлону

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У четвер, 13 лютого, чемпіонат світу з біатлону стартував змішаною естафетою, а вже сьогодні, 14 лютого, прийшов час для боротьби в індивідуальному форматі. Другою гонкою на змаганнях в італійській Антхольц-Антерсельві став жіночий спринт на 7,5 км.

На дистанції збірну України представляли Юлія Джима, яка брала участь в першій гонці на чемпіонаті світу, сестри Семеренки й Олена Підгрушна.

Віта Семеренко

Віта Семеренко

Джима, що вийшла на трасу першою серед українок, зіткнулася з проблемами вже на першому вогневому рубежі. Юлія допустила два промахи з положення лежачи та відправилася на два штрафних кола. Варто відзначити, що їй вдалося частково виправити ситуацію, чисто відстрілявши на другому рубежі. Це дозволило їй зайняти 22-е місце з відставанням у 1:05 від лідера.

Другою на дистанцію вийшла Валя Семеренко та показала ідеальну стрільбу лежачи, але допустила дві помилки з положення стоячи. Як підсумок, українка закінчила гонку лише на 36-й позиції з розривом в 1:31 від першого місця.

Олена Підгрушна один раз промахнулася на першій стрільбі та чисто відстріляла стоячи. Хороший хід, який набрала наша спортсменка на останньому колі, дозволив їй впритул наблизитися до чешки Харватової, яка зайняла третє місце. Підгрушна зупинилася за крок від "бронзи", відставши від лідера на 25 секунд.

Віта Семеренко стала єдиною українською біатлоністкою, яка не допустила жодного промаху під час стрільби, але це не дозволило їй увійти навіть до десятки. Низька швидкість ходу принесла їй тільки 11-е місце з відставанням в 46 секунд від лідера.

Золоту медаль в жіночому спринті завоювала норвежка Ройселанн, подолавши дистанцію за 21:13. "Срібло" та "бронза" залишилися за американкою Данкль (+6,8 секунд) і чешкою Харватовой (+21,3 секунди), відповідно.

Результати жіночого спринту на чемпіонаті світу з біатлону

Результати жіночого спринту на чемпіонаті світу з біатлону

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Чемпіонат світу з біатлону: розклад, результати і де дивитися

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України увійшла в топ-5 змішаної естафети на першій гонці чемпіонату світу з біатлону, випередивши Росію.

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Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особи
Олена Підгрушна Юлія Джима Віта Семеренко Валя Семеренко
Місце
Італія Антхольц
Тег
Збірна України з біатлону
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