Україна увійшла в топ-10 спринту Кубка світу з біатлону

На 1-му етапі Кубка світу з біатлону, який з 30 листопада по 8 грудня проходить в шведському Естерсунді, завершилися спринтерські гонки серед жінок на 7.5 км.

У наших співвітчизниць не склалася стрілянина - ідеальною не відстрілялася жодна з біатлоністок збірної України. Кращою з них стала Віта Семеренко, яка посіла 10-е місце.

Її сестра Валентина фінішувала на 24-й позиції. Решта дівчат завершили гонку за межами 4-го десятка: Дарина Блашко 42-а, Анастасія Меркушина 49-а, Надія Бєлкіна - 66-а.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Естерсунді відбувся сингл-мікст, в якому Україна завоювала "дерев'яну" медаль, фінішувавши 4-й.

Пізніше наша команда в складі Віти Семеренко, Дар'ї Блашко, Артема Прими та Тараса Лесюка зайняла 15-е місце в змішаній естафеті.

Чоловіча спринтерська гонка вийшла для України провальною. Кращий результат продемонстрував Артем Прима - 32-е місце.

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