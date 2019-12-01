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1 грудня • оновлено в 22:08
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Україна увійшла в топ-10 спринту Кубка світу з біатлону

Україна увійшла в топ-10 спринту Кубка світу з біатлону
Наші дівчата не змогли зачепитися за медаль
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На 1-му етапі Кубка світу з біатлону, який з 30 листопада по 8 грудня проходить в шведському Естерсунді, завершилися спринтерські гонки серед жінок на 7.5 км.

У наших співвітчизниць не склалася стрілянина - ідеальною не відстрілялася жодна з біатлоністок збірної України. Кращою з них стала Віта Семеренко, яка посіла 10-е місце.

Її сестра Валентина фінішувала на 24-й позиції. Решта дівчат завершили гонку за межами 4-го десятка: Дарина Блашко 42-а, Анастасія Меркушина 49-а, Надія Бєлкіна - 66-а.

Україна увійшла в топ-10 спринту Кубка світу з біатлону

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1-й етап Кубка світу з біатлону: результати і розклад трансляцій

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Естерсунді відбувся сингл-мікст, в якому Україна завоювала "дерев'яну" медаль, фінішувавши 4-й.

Пізніше наша команда в складі Віти Семеренко, Дар'ї Блашко, Артема Прими та Тараса Лесюка зайняла 15-е місце в змішаній естафеті.

Чоловіча спринтерська гонка вийшла для України провальною. Кращий результат продемонстрував Артем Прима - 32-е місце.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Місце
Швеція Естерсунд
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Людей не боитесь нацисты?)))
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