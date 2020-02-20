Україна увійшла в топ-10 одиночної змішаної естафети на ЧС з біатлону

На чемпіонаті світу з біатлону, який в ці дні проходить в італійській Антхольц-Антерсельві, прийшла пора естафет. Першою гонкою з цієї серії стала одиночна змішана естафета.

Саме на неї збірна України покладала великі медальні надії. Нашу команду на дистанції представляли Дмитро Підручний, який зумів відновитися після проблем зі спиною, та Анастасія Меркушина.

Дмитро Підручний на чемпіонаті світу з біатлону

Першою на гонку вийшла Меркушина. Вона чисто пройшла перший вогневий рубіж і допустила один промах на другому, але тут же виправилася, закривши мішень додатковим патроном. Це дозволило їй передати естафету Підручному на 12-му місці з відставанням у 22,5 секунди від лідера.

Наш біатлоніст безпомилково пройшов стрільбу з положень лежачи та стоячи, що, разом з помилками фаворитів, дозволило йому вирватися на шосту позицію, скоротивши розрив від першого рядка до 14 секунд.

Меркушина втратила багато часу на "лежці", допустивши два промахи, але реабілітувалася, чисто закривши всі мішені з положення стоячи, що дозволило їй передати естафету на сьомому місці з відставанням у 33 секунди.

Підручний провалив сьому стрільбу, промахнувшись аж тричі, але зумів закрити всі мішені за допомогою додаткових патронів. Це остаточно вбило всі шанси нашої збірної на медалі. На останньому вогневому рубежі український біатлоніст допустив ще одну помилку, закінчивши гонку на десятій позиції та відставши від лідера на 1:27.

Переможцем одиночної змішаної естафети стала збірна Норвегії, а "срібло" та "бронзу" завоювали німці (+17,6) і французи (+29,8), відповідно.

Результати одиночній змішаної естафети на чемпіонаті світу з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці провалили індивідуальну гонку на 20 км на чемпіонаті світу з біатлону.

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