Україна увійшла в топ-10 на Кубку світу з біатлону

На шостому етапі Кубка світу з біатлону, що проходить у ці дні в словенській Поклюці, відбулася класична змішана естафета.

Україна, яка була представлена квартетом Артем Тищенко, Артем Прима, Юлія Джима і Олена Підгрушна, зайняла 10-е місце.

Олена Підгрушна

Гонка для нас почалася невдало. Артем Тищенко демонстрував катастрофічно низьку швидкість, після кожного вогневого рубежу поступаючись по 40 секунд ходом. Разом з неідеальною стріляниною (1 промах на стійці) це призвело до відставання в 1:45.8 і 19-го місця при передачі естафети.

Артем Прима продовжив невдачі "синьо-жовтих", з трьома промахами застрягши на "лежці". Жіноча половина збірної стартувала з 19-го місця і продемонструвати сильний прогрес не змогла.

Юлія Джима зробила 3 неточних постріли у стрільбі лежачи і 1 у стрільбі стоячи, передавши естафету 12-ю з відставанням більше 3 хвилин.

Олена Підгрушна свій етап провела чудово, але сильно на результаті це не позначилося. Підсумок – межа топ-10.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дует Анастасія Меркушина – Дмитро Підручний, зайняла 5-е місце в сингл-міксті.

Відзначимо, що старт 6-го етапу вийшов невдалим для нашої збірної. Кращою серед українок в індивідуальній гонці стала Юлія Джима, яка зайняла 14-й рядок, незважаючи на два допущених промахи.

У чоловічій індивідуальній гонці найвищий результат у збірній України продемонстрував Артем Прима, фінішувавши на 18-му місці, і відставши від лідера гонки на 3 хвилини.

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