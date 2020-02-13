Україна увійшла у топ-5 змішаної естафети на чемпіонаті світу з біатлону, випередивши Росію

Старт чемпіонату світу в італійській Антхольц-Антерсельві перервав місячну паузу у великому біатлоні. Відкривала програму першості змішана естафета у форматі 4 по 6 км.

Збірна України в першій гонці чемпіонату світу зуміла посісти п'яте місце, випередивши російських біатлоністів на 3 секунди. Нашу команду на дистанції представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Артем Прима

Першою на гонку вийшла Меркушина та зуміла пройти обидва вогневих рубежі без промахів, майже не поступившись лідерам у швидкості ходу. Українська біатлоністка передала естафету Юлії Джимі, перебуваючи на 7-му місці з відставанням у 16 секунд від лідера. Незважаючи на два промахи, наша спортсменка покращила позицію України у гонці, розташувавшись на п'ятій сходинці за підсумками своєї частини виступу у 39 секундах від першого місця.

Артем Прима також припустився двох помилок на вогневих рубежах, але зумів скоротити розрив від лідера на 6 секунд за рахунок швидкості ходу та зберіг п'яту позицію для української команди. Останнім на дистанцію вийшов Дмитро Підручний та заробив перше для нашої збірної штрафне коло. Це й завадило Україні поборотися за потрапляння до трійки найсильніших. Наш біатлоніст фінішував на п'ятому місці з відставанням у 56 секунд від першої позиції.

Норвегія завоювала перемогу у змішаній естафеті, випередивши Італію та Чехію на 15 і 30 секунд відповідно.

Результати змішаної естафети на чемпіонаті світу з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Прима розповів про процес підготовки до чемпіонату світу та прокоментував слова критиків, які висловлюють невдоволення через влучність його стрільби.

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