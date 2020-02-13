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13 лютого • оновлено в 17:56
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Україна увійшла у топ-5 змішаної естафети на чемпіонаті світу з біатлону, випередивши Росію

1.2т
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Старт чемпіонату світу в італійській Антхольц-Антерсельві перервав місячну паузу у великому біатлоні. Відкривала програму першості змішана естафета у форматі 4 по 6 км.

Збірна України в першій гонці чемпіонату світу зуміла посісти п'яте місце, випередивши російських біатлоністів на 3 секунди. Нашу команду на дистанції представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Артем Прима

Артем Прима

Першою на гонку вийшла Меркушина та зуміла пройти обидва вогневих рубежі без промахів, майже не поступившись лідерам у швидкості ходу. Українська біатлоністка передала естафету Юлії Джимі, перебуваючи на 7-му місці з відставанням у 16 секунд від лідера. Незважаючи на два промахи, наша спортсменка покращила позицію України у гонці, розташувавшись на п'ятій сходинці за підсумками своєї частини виступу у 39 секундах від першого місця.

Артем Прима також припустився двох помилок на вогневих рубежах, але зумів скоротити розрив від лідера на 6 секунд за рахунок швидкості ходу та зберіг п'яту позицію для української команди. Останнім на дистанцію вийшов Дмитро Підручний та заробив перше для нашої збірної штрафне коло. Це й завадило Україні поборотися за потрапляння до трійки найсильніших. Наш біатлоніст фінішував на п'ятому місці з відставанням у 56 секунд від першої позиції.

Норвегія завоювала перемогу у змішаній естафеті, випередивши Італію та Чехію на 15 і 30 секунд відповідно.

Результати змішаної естафети на чемпіонаті світу з біатлону

Результати змішаної естафети на чемпіонаті світу з біатлону

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Чемпіонат світу з біатлону: розклад і де дивитися

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Прима розповів про процес підготовки до чемпіонату світу та прокоментував слова критиків, які висловлюють невдоволення через влучність його стрільби.

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Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особи
Юлія Джима Анастасія Меркушина Дмитро Підручний Артем Прима
Місце
Італія Антхольц
Тег
Збірна України з біатлону
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
главное не то, что в топ 5 вошли, а что Россию обогнали. нет комплексов младшего брата, говорите? ага, оно и видно
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Была бы двадцатой попала бы в топ-20
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Предлагаю сделать этот день выходным) Россию обогнали
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