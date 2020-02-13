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13 лютого • оновлено в 11:39
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Україна стартує на ЧС з біатлону: що потрібно знати та чого очікувати від нашої збірної

Україна стартує на ЧС з біатлону: що потрібно знати та чого очікувати від нашої збірної
Чемпіонат світу стартує змішаною естафетою
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З 13-го по 23 лютого італійська Антхольц-Антерсельва прийме головний турнір біатлонного сезону - чемпіонат світу, який стане вже 54-м в історії.

Україна вперше приїхала на ЧС в чемпіонському статусі, маючи в складі діючого "золотого медаліста" Дмитра Підручного. Але чи вийде у чоловічої команди відстояти колишні успіхи та добути нові? І що приготувала уболівальникам жіноча збірна? І які ще сюрпризи готує майбутній ЧС?

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Тепер боротися за топ-10 в Україні може не лише Підручний – головний тренер збірної України

OBOZREVATEL докладно розбирає всі нюанси нинішньої світової першості та знаходить головні моменти, які можуть принести радість українцям.

ЩО БІЖАТЬ, ДЕ І КОЛИ?

Програма чемпіонату світу вміщається всього в 10 днів, протягом яких пройдуть 12 гонок. Досить насичений розклад, в якому всього 2 дні вихідних і майже немає великих пауз для відновлення. Навіть топ-збірним з найбільшою квотою учасників в деяких випадках доведеться розставляти пріоритети та чимось жертвувати.

В цілому ж на ЧС спортсмени змагатимуться в змішаній, одиночній змішаній та класичій естафетах, а також в спринті, гонці переслідування, індивідуальній гонці та мас-старті.

Біатлонний стадіон в Антхольці

Біатлонний стадіон в Антхольці

biathlon.com.ua

Всі гонки пройдуть на одній з найбільш високогірних трас світу - Антхольц-Антерсельва розташована на висоті в 1600 метрів над рівнем моря. Це на 300 м вище від Поклюки, на 700 - від Оберхофа та на 1000 - від чеського Нове-Мєсто, які також подавали заявки на проведення ЧС. Як правило, в Антхольці біатлоністи після декількох днів роботи відчувають проблеми через більш розріджений киень та високогірне середовище.

Україна стартує на ЧС з біатлону: що потрібно знати та чого очікувати від нашої збірної

ХТО ФАВОРИТИ?

Франція і Норвегія навіть не думають підпускати до себе конкурентів в боротьбі за світовий подіум. І немає сумнівів, що саме одна з цих країн стане переможцем ЧС за загальною кількістю медалей, а хтось із французів і норвежців - найкращим біатлоністом ЧС. Та й в цілому, в чому питання, - Мартен Фуркад чи Йоханнес Бьо?

Мартен Фуркад і Йоханнес Бьо

Мартен Фуркад і Йоханнес Бьо

Хоча з кожним роком після відходу на пенсію Уле-Ейнара Бьерндалена Норвегію все більше самостійно тягне на плечах Йоханнес Бьо. Його талант і можливості дозволяють йому бути "топовим топом", але в плані збірної цього замало. Особливо коли Франція з кожним роком нарощує міць та вже окрім Фуркада підтягла в топ-10 світового рейтингу ще трьох біатлоністів.

У жінок же боротьбу з Норвегією веде в першу чергу Італія в особі Доротеї Вірер. І зараз саме ЧС напевно відповість, хто стане володаркою Великого глобуса - Доротея Вірер або Тірілл Екхофф, яка зовсім недавно скинула Доротею з першого місця?

З ЧИМ ЇДЕ НА ЧС УКРАЇНА?

У нинішньому сезоні Україна вперше в історії їде на ЧС з чинним чемпіоном світу - Дмитром Підручним, який здобув історичне досягнення в минулому сезоні в пасьюті.

Та й в цілому чоловіча команда України в нинішньому сезоні здорово підтяглася, і зараз на ЧС разом з Підручним серйозну бойову одиницю представляє Артем Прима, видаючи в сезоні одні з кращих результатів в кар'єрі. Також під командуванням Санітри є досвідчений Сергій Семенов, який після довгої паузи через травму поки хоч і не повернувся на колишній рівень, але вже близький до свого максимуму і має великий досвід.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

Що ж стосується жіночої збірної України, то тут, навпаки, все майже без змін. Основна ставка як і раніше на ту саму "олімпійську четвірку", яка видобувала "золото" на ОІ в Сочі в 2014-му - Олена Підгрушна, Юлія Джима і сестри Валя та Віта Семеренко. Бійці перевірені, але вже аж ніяк не бездоганні (благо, Підгрушна хоч встигла повністю відновитися після проблем з серцем та провести пару хороших стартів на КМ).

Склади збірних України на чемпіонат світу:

Жінки: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина. Резерв: Юлія Журавок

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Богдан Цимбал. Резерв: Руслан Ткаленко, Артем Тищенко

НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ?

В цілому як чоловіча, так і жіноча збірна України зосереджена на боротьбі за місця в топ-10 - як і в естафетах, так і в індивідуальних стартах, якщо говорити про окремих представників. Але є гонки, де українці будуть тримати кулаки до останнього з надією на медалі.

Анастасія Меркушина

Анастасія Меркушина

В першу чергу це - естафети, всіх трьох типів - класична, змішана і одиночна змішана. У змішаних естафетах в останніх двох сезонах у України виходило складати добротні команди та постійно боротися мінімум за топ-6. Багато гонок пройшли з реальною боротьбою за топ-3, але в якийсь момент підводила стрільба. До слова, чималі надії покладаються на одиночну змішану естафету, а конкретно - на дует Підручного та Меркушіної, які в гонках цього типу на КМ вже брали 5-е і 4-е місця, а на Різдвяній гонці в Німеччині взяли срібло.

І саме в естафеті сильна жіноча команда, нагадавши про це "бронзою" на минулому ЧС. Що стосується чоловіків, то тут ситуація складніше - є Підручний та Прима, але за ними сумнівні перспективи Семенова та надія на молодих Дудченко або Цимбала.

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В індивідуальних гонках традиційно буде цікаво подивитися на Підручного, а конкретно - в пасьют та мас-старт, де Дмитро відчуває себе як риба у воді. Також є сподівання на високі місця Прими в спринті. Там же (в спринті), а також в індивідуальній гонці не забуваємо про Джиму, яка як раз в індивідуальній гонці взяла срібло - поки єдину медаль українців в цьому сезоні.

ДЕ ДИВИТИСЬ

В Україні за ходом чемпіонату можна буде стежити завдяки прямим трансляціям на телеканалі UA:Перший, а також в інтернеті на платформі UA:Біатлон. Також світову першість в повному обсязі покажуть російські канали "Матч ТВ" і "Євроспорт", а крім цього - білоруський "Білорусь 5".

ЩО ГОВОРЯТЬ БУКМЕККЕРИ?

У першій гонці ЧС - змішаній естафеті, букмекери бачать фаворитом збірну Норвегії, даючи коефіцієнт на її перемогу 1,50 (проти 4.00 у Франції). Третім найбільш реальним претендентом на "золото" в цій гонці, на думку букмекерів, буде Німеччина (7.00).

У найближчих індивідуальних стартах - спринті та пасьюті - фаворитом є Йоханенс Бьо, явно переважаючи Мартена Фуркада. Коефіцієнт на перемогу Бьо в спринті - 1.70 проти 5.00 у Фуркада, а в пасьюті у норвежця - 1,72 проти 2,90 у француза.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Чемпионат ещё не начался, но сборная Украины уже мощно и феерично демонстрирует готовность к нему.
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