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7 березня • оновлено в 20:12
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Україна сенсаційно взяла "срібло" в естафеті Кубка світу з біатлону

Україна сенсаційно взяла "срібло" в естафеті Кубка світу з біатлону
Наші хлопці дали бій титулованим фаворитам
10.4т Читати матеріал російською

На 7-му етапі Кубка світу з біатлону, який проходить в чеському Нове Мєсто, відбулася остання в сезоні чоловіча естафета 4х7.5 км.

Збірна України в складі Артема Прими, Сергія Семенова, Руслана Ткаленка і Дмитра Підручного сенсаційно посіла друге місце. Останній раз в чоловічій естафеті Україна була на подіумі 9 років тому.

Українці відмінно почали естафету, демонструючи чудову стрільбу і адекватну точність. Артем Прима з двома промахами на стійці передав естафету 4-м, відстаючи на 14 секунд від лідируючої Норвегії.

Сергій Семенов підтримав партнера по команді, виконавши лише один неточний постріл лежачи. Україна впевнено трималася в трійці (+5 сек).

Руслан Ткаленко свій етап провалив. 27-річний сумчанин лише на своєму першому колі програв 15 секунд. Ідеальна стрільба все компенсувала і Руслан перед стійкою був другим, але розрив з лідером був уже в 35 секунд. Такий же сценарій повторився і в стрільбі стоячи - всі п'ять пострілів в ціль і слабка швидкість на трасі.

Дмитро Підручний відправився в бій 7-м з хвилинним відставанням. Після другої стрільби українець був третім, відстаючи від росіянина на 2 секунди, і маючи позаду себе іменитих шведів і італійця.

Наш герой показав приголомшливу волю до перемоги і зміг вирвати для "синьо-жовтої" команди "срібло", обійшовши на останньому колі представника Російської Федерації.

Результати естафети Кубка світу з біатлону

Результати естафети Кубка світу з біатлону

Відзначимо, що змагання проходить при порожніх трибунах через епідемію коронавiрусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в естафеті жіноча збірна України драматично упустила медаль. Наша команда у складі Анастасії Меркушіної, Юлії Джими, Валентини Семеренко та Олени Підгрушної посіла четверте місце.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Дмитро Підручний Руслан Ткаленко Артем Прима Сергій Семенов
Місце
Чехія Нове-Мєсто-на-Мораві
Тег
Збірна України з біатлону
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Главное не то, что серебро взяли, а что ОБОШЛИ РФ! Комплекс маленького члена
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