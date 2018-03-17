Україна позбудеться квоти на наступний сезон Кубка світу з біатлону

Жіноча збірна України з біатлону в наступному сезоні Кубка світу втратить максимальну квоту з шести біатлоністок в кожній гонці з роздільним стартом.

Так як 9-й етап КМ в Тюмені Україна бойкотує, то для збереження необхідного результату, нашої збірної треба було добре провести 8-й етап в Холменколлені.

Після вдалого третього місця Юлії Джими в спринті, для збереження шансів в Кубку націй потрібно було бути вище шведок і норвежок в естафеті.

Однак українки фінішували восьмими, поступившись обом збірним. На даний момент таблиця Кубка націй виглядає наступним чином:

1. Німеччина - 5790

2. Франція - 5483

3. Італія - ​​5131

4. Україна - 5097

5. Росія - 4869

6. Норвегія - 4840

7. Швеція - 4718

Щоб зберегти квоту необхідно зайняти місце не нижче п'ятого.

Остання гонка, яка піде в залік, це спринт в Тюмені, в якій України не буде. Щоб нам не випасти з п'ятірки, необхідно, щоб норвежки, росіянки і шведки все разом фінішували в спринті нижче 60-го місця.

З урахуванням того, що ці три команди не набирали в цьому сезоні за спринт менше 261 очка, ймовірність такого успішного сценарію для України прагне до нуля.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що українець відіграв 7 позицій в гонці Кубка світу з біатлону.