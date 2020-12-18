Україна невдало виступила в жіночому спринті на Кубку світу з біатлону

У п'ятницю, 18 грудня, жіночим спринтом на 7,5 км продовжився 4-й етап Кубку світу з біатлону в австрійському Хохфільцені.

Найкращий результат серед українських спортсменок показала Дар'я Блашко, яка допустила один промах і відстала від лідера на 1:35,1, посівши 34-те місце. Юлія Джима двічі промахнулася та стала 40-ю.

Валентина Семеренко стартувала першою серед наших спортсменок, чисто відстріляла на першому рубежі, допустила один промах на другому, але через низьку швидкість бігу не зуміла поборотися за високі позиції, ставши 57-ю. Анастасія Меркушина стала однією з небагатьох біатлоністок, які безпомилково пройшли стрільбу, але з тієї ж причини посіла 60-ту позицію.

Олена Підгрушна єдиною з українок не кваліфікувалася в гонку переслідування.

Як і в чоловічому спринті, весь подіум зайняли спортсменки з Норвегії. "Золото" завоювала Тіріль Екгофф, подолавши дистанцію за 19:38. Другою гонку закінчила Інгрід Тандревольд, а третьою – Марте Олсбю-Ройселанн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан збірної України Дмитро Підручний закінчив чоловічий спринт на 4-му етапі Кубку світу з біатлону на шостій позиції.