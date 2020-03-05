Україна невдало виступила у найнезвичайнішiй гонці Кубка світу з біатлону

Жіночою спринтерською гонкою на 7.5 км в чеському містечку Нове Место стартував 7-й етап Кубка світу з біатлону.

Ця гонка стала найбільш незвичайною в поточному сезоні після того, як етап через епідемію коронавiрусу вирішили провести без глядачів.

Порожній стадіон в Нове Мєсто sports.ru

Збірна України провалила цей бій, продемонструвавши жахливу швидкiсть на трасі і посередню стрілянину. Кращим результатом для "синьо-жовтої" команди стало 12-е місце Валі Семеренко (1 промах на стійці). Сумчанка програла переможниці Денис Херманн більш нiж півтори хвилини. Решта українки фінішували за межами двадцятки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ходили розмови про повне скасування чеського етапу КС з біатлону.

27 лютого наша команда в складі Валі Семеренко, Юлі Джимі, Артема Прими та Дмитра Підручного стала переможницею в змішаній естафеті чемпіонату Європи. Підручний на фініші взяв прапор України, викликавши захоплення у вболівальників.

В цей же день українці завоювали бронзову медаль в одиночній змішаній естафеті, а днем раніше на п'єдестал пошани в одиночних суперспринтом потрапили Олена Підгрушна і Дмитро Підручний.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!