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5 березня • оновлено в 21:22
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Україна невдало виступила у найнезвичайнішiй гонці Кубка світу з біатлону

2.6т
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Жіночою спринтерською гонкою на 7.5 км в чеському містечку Нове Место стартував 7-й етап Кубка світу з біатлону.

Ця гонка стала найбільш незвичайною в поточному сезоні після того, як етап через епідемію коронавiрусу вирішили провести без глядачів.

Порожній стадіон в Нове Мєсто

Порожній стадіон в Нове Мєсто

sports.ru

Збірна України провалила цей бій, продемонструвавши жахливу швидкiсть на трасі і посередню стрілянину. Кращим результатом для "синьо-жовтої" команди стало 12-е місце Валі Семеренко (1 промах на стійці). Сумчанка програла переможниці Денис Херманн більш нiж півтори хвилини. Решта українки фінішували за межами двадцятки.

Україна невдало виступила у найнезвичайнішiй гонці КС з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ходили розмови про повне скасування чеського етапу КС з біатлону.

27 лютого наша команда в складі Валі Семеренко, Юлі Джимі, Артема Прими та Дмитра Підручного стала переможницею в змішаній естафеті чемпіонату Європи. Підручний на фініші взяв прапор України, викликавши захоплення у вболівальників.

В цей же день українці завоювали бронзову медаль в одиночній змішаній естафеті, а днем раніше на п'єдестал пошани в одиночних суперспринтом потрапили Олена Підгрушна і Дмитро Підручний.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Місце
Чехія Нове-Мєсто-на-Мораві
Тег
Збірна України з біатлону
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