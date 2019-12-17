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17 грудня • оновлено в 12:52
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Україна назвала склад на 3-й етап Кубка світу з біатлону

1.2т
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Збірна України з біатлону визначилася зі складом на третій етап Кубка світу, який триватиме з 19 до 22 грудня в французькому Ансі.

Старший тренер жіночої команди Валерій Лесніков повідомив, що у Франції українська команда виступить у тому ж складі, що й у австрійському Гохфільцені. А ось серйозна ротація очікується вже після Нового року.

Юлія Джима

Юлія Джима

"Ми домовлялися, що не будемо забирати Настю Меркушину з Кубка IBU. Оля Абрамова добре виступила, Надя Бєлкіна показала непоганий результат. Тобто, в плані підготовки до чемпіонату світу ми вже маємо лаву запасних. З Нового року відбудеться ротація, і буде етап Кубка світу, де у нас з'явиться три вільні місця", – заявив наставник українок у інтерв'ю biathlon.com.ua.

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Нагадаємо, в Австрії за Україну виступали Дар'я Блашко і чотири олімпійські чемпіонки – Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валя й Віта Семеренки. У чоловічій команді бігли Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко і Антон Дудченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна драматично упустила медаль у жіночій естафеті Кубка світу з біатлону в Гохфільцені.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Юлія Джима Валя Семеренко Віта Семеренко Олена Підгрушна Дарина Блашко Анастасія Меркушина
Тег
Збірна України з біатлону
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