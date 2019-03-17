Україна фінішувала в топ-5 медального заліку ЧС з біатлону, випередивши Росію

Збірна України з біатлону посіла п'яте місце в підсумковому медальному заліку на чемпіонаті світу з біатлону, який з 7 по 17 березня проходив в шведському Естерсунді. У скарбничці нашої команди дві медалі.

Збірна України з біатлону

№ Країна "Золото" "Срібло" "Бронза" Всього 1 Норвегія 5 3 1 9 2 Німеччина 2 2 3 7 3 Італія 2 2 1 5 4 Швеція 1 1 1 3 5 Україна 1 0 1 2 6 Словаччина 1 0 0 1 7 Росія 0 2 1 3 8 Франція 0 1 3 4 9 Болгарія 0 1 0 1 10 Австрія 0 0 1 1

10 березня Дмитро Підручний взяв "золото" в індивідуальній гонці чемпіонату світу. Під час урочистої церемонії нагородження наш біатлоніст розплакався під гімн України.

16 березня жіноча збірна України з біатлону завоювала бронзову медаль в естафеті.

Наші команда в складі Анастасії Меркушіної, Віти Семеренко, Юлії Джими і Валі Семеренко продемонструвала приголомшливий результат, здобувши другу нагороду на першості планети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біатлоніст збірної Росії злякався і відмовився бігти естафету на чемпіонаті світу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!