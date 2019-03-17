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Україна фінішувала в топ-5 медального заліку ЧС з біатлону, випередивши Росію

3.4тЧитати матеріал російською

Збірна України з біатлону посіла п'яте місце в підсумковому медальному заліку на чемпіонаті світу з біатлону, який з 7 по 17 березня проходив в шведському Естерсунді. У скарбничці нашої команди дві медалі.

Збірна України з біатлону

Збірна України з біатлону

Країна "Золото" "Срібло" "Бронза" Всього
1 Норвегия Норвегія 5 3 1 9
2 Германия Німеччина 2 2 3 7
3 Италия Італія 2 2 1 5
4 Швеция Швеція 1 1 1 3
5 Украина Україна 1 0 1 2
6 Словакия Словаччина 1 0 0 1
7 Россия Росія 0 2 1 3
8 Франция Франція 0 1 3 4
9 Болгария Болгарія 0 1 0 1
10 Австрия Австрія 0 0 1 1

10 березня Дмитро Підручний взяв "золото" в індивідуальній гонці чемпіонату світу. Під час урочистої церемонії нагородження наш біатлоніст розплакався під гімн України.

16 березня жіноча збірна України з біатлону завоювала бронзову медаль в естафеті.

Наші команда в складі Анастасії Меркушіної, Віти Семеренко, Юлії Джими і Валі Семеренко продемонструвала приголомшливий результат, здобувши другу нагороду на першості планети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біатлоніст збірної Росії злякався і відмовився бігти естафету на чемпіонаті світу.

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Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат світу з біатлону
Місце
ШвеціяЕстерсунд
Тег
Збірна України з біатлону
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Дебилы, и тут Россию вставили. Комплекс обосранных хохлов видит во всех событиях соперничество с РФ, хотя этой банановой клоаке впору только Бурунди себя сравнивать.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
кацапы без мильдония никак, полный обсерон! это кацапне не у себя в сочи баночки с мочей менять, тут нужны реальные результаты! мутко плакаль?
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