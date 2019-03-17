Україна фінішувала в топ-5 медального заліку ЧС з біатлону, випередивши Росію

Збірна України з біатлону посіла п'яте місце в підсумковому медальному заліку на чемпіонаті світу з біатлону, який з 7 по 17 березня проходив в шведському Естерсунді. У скарбничці нашої команди дві медалі.
Збірна України з біатлону
|№
|Країна
|"Золото"
|"Срібло"
|"Бронза"
|Всього
|1
|Норвегія
|5
|3
|1
|9
|2
|Німеччина
|2
|2
|3
|7
|3
|Італія
|2
|2
|1
|5
|4
|Швеція
|1
|1
|1
|3
|5
|Україна
|1
|0
|1
|2
|6
|Словаччина
|1
|0
|0
|1
|7
|Росія
|0
|2
|1
|3
|8
|Франція
|0
|1
|3
|4
|9
|Болгарія
|0
|1
|0
|1
|10
|Австрія
|0
|0
|1
|1
10 березня Дмитро Підручний взяв "золото" в індивідуальній гонці чемпіонату світу. Під час урочистої церемонії нагородження наш біатлоніст розплакався під гімн України.
16 березня жіноча збірна України з біатлону завоювала бронзову медаль в естафеті.
Наші команда в складі Анастасії Меркушіної, Віти Семеренко, Юлії Джими і Валі Семеренко продемонструвала приголомшливий результат, здобувши другу нагороду на першості планети.
Як повідомляв OBOZREVATEL, біатлоніст збірної Росії злякався і відмовився бігти естафету на чемпіонаті світу.
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