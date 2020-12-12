Україна упустила подіум в естафеті Кубку світу з біатлону

В австрійському Хохфільцені в рамках 3-го етапу Кубку світу з біатлону відбулася жіноча естафета 4 по 6 км.

Збірна України в складі Дарини Блашко, Юлії Джими, Валентини Семеренко та Олени Підгрушної посіла сьоме місце.

У порівнянні з естафетою 2-го етапу в Контіолахті, тренерський штаб зробив одну заміну, випустивши Джиму замість Віти Семеренко.

Старт гонки для нас почався не дуже успішно. Перед другим вогневим рубежем Блашко перестаралася зі швидкістю, використовувала 3 додаткові патрони і відкотилася на 30 секунд від лідируючої норвежки.

Юлія Джима провела етап шикарно, грамотно розподіливши сили на дистанції, відстрілялася абсолютно чисто і успішно скористалася осічкою конкурентів, який пішов на штрафне коло. Джима пішла зі стрільбища, відігравши 30 секунд, і передав естафету 5-й.

Етап Валентини Семеренко став ключовим у гонці. 6 промахів відкинули Україну за межі претендентів на медаль. Олена Підгрушна не змогла підняти команду в трійку, зробивши два неточних постріли на стрільбі стоячи.

У фінішному створі Олена пропустила ривок австрійки, відставши від опонентки в результаті на 4 десятих секунди.

Результати естафети

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Хохфільцені пройшли чоловічі спринти. Українці виступ провалили, фінішувавши на кордоні 30-ки. Після гонки Дмитро Підручний, який посів 74-е місце, пояснив свій провал.