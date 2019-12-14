Україна драматично втратила медаль в жіночій естафеті Кубка світу з біатлону

На 2-му етапі Кубка світу з біатлону, який з 12 по 15 грудня проходить в австрійському Хохфільцені, завершилася жіноча естафета на дистанції 4х6 км.

Збірна України, у складі Віти і Валі Семеренок, Юлії Джими і Олени Підгрушної посіла четверте місце.

Відзначимо, що ця четвірка наших біатлоністок стала легендарною, вигравши в 2014 році в Сочі "золото" Олімпіади " в естафеті (на фото вище).

Старт гонки вийшов для нашої команди посереднім. Після точної стрільби на лежцi, Віта допустила два неточних пострілу, що відразу відкинуло її на 28 секунд від лідируючої Росії. Ближче до фінішу 33-річна сумчанка відіграла 10 секунд, передавши естафету сестрі 9-ю.

Валентина свій етап почала невдало (2 промахи на лежцi - 9-е місце), але потім добре скористалася жахливою стріляниною конкурентів з Німеччини, Франції та Норвегії. Українка лише раз не влучила, втікши зi стрільбища 4-ю. Зберегти високу позицію їй не вдалося. Валя відстала на останньому колі на 20 секунд, і Юлія Джима вирушила в бій лише з 10-ї позиції.

Киянка почала стріляти чисто, однак демонструвала огидний хід, впавши між вогневими рубежами на 5 позицій (з 4-ї на 8-ю). На стійці Юля провела дуже багато часу, заробивши зайві 50-й секунд.

Олена Підгрушна пішла в гонку з 9-го місця, але витягнути нашу команду не змогла. Золотий фінішер ОІ-2014 вичавила з себе максимум, в неймовірній боротьбі піднявши збірну України на 4-у сходинку, і зупинившись лише в 5 секундах від бронзової медалі.

Перемогу здобула Норвегія, на останньому колі обігнав Росію. Треті швейцарки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні відбулися жіночі та чоловічі спринтерські гонки. Кращою з українок стала Валя Семеренко. У чоловіків в збірній України вище всіх на фініші розмістився Дмитро Підручний.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!