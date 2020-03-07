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7 березня • оновлено в 17:09
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Україна драматично втратила медаль на Кубку світу з біатлону

2.7т
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На 7-му етапі Кубка світу з біатлону, який проходить в чеському Нове Мєсто, відбулася остання в сезоні жіноча естафета 4х6 км.

Збірна України в складі Анастасії Меркушіної, Юлії Джими, Валентини Семеренко та Олени Підгрушної посіла четверте місце.

Зліва направо: Семеренко, Джима, Меркушина, Підгрушна

Зліва направо: Семеренко, Джима, Меркушина, Підгрушна

Меркушина чудово стартувала, зробивши лише один промах на лежці. По трасі Настя легко обійшла італійську фаворитку і прийшла на стрільбище першою. Через вітер українка двічі промахнулася, але все одно змогла покинути стадіон другою (+6 секунд).

Джима вирушила в бій з третього рядка, поступаючись лише 11 секунд. Лідер гонки італійка Санфіліппо пішла на штрафне коло, в той час як киянка зі швидкою стрільбою на лежці і стійці завершила свій етап першою, випереджаючи Швецію і Польщу на 11 секунд.

Валя Семеренко не змогла підтримати впевнений виступ співвітчизниць. На вогневому рубежі стоячи сумчанка лише третім додатковим патроном закрила останню мішень, дозволивши опоненткам з Норвегії та Франції зрівнятися на передачі естафети.

Підгрушна начисто закрила всі мішені лежачи, заробивши +5 секунд гандикапу. Доля медалі вирішувалася на стрiльбi в стійці, куди українка прийшла одночасно з норвежкою і француженкою.

Капітанка збірної України не впоралася з нервами і пішла на штрафне коло, позбавивши команду шансів на "золото". У боротьбі за бронзову медаль Олена програла боротьбу німецькій спортсменці.

Україна драматично втратила медаль на Кубку світу з біатлону

Відзначимо, що змагання проходить при порожніх трибунах через епідемію коронавiрусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Підгрушна зайняла друге місце у фінальному суперспринтi на чемпіонаті Європи з біатлону, який проходив в білоруських Раубічах.

27 лютого наша команда в складі Валі Семеренко, Юлі Джимі, Артема Прими та Дмитра Підручного на континентальній першості стала переможницею в змішаній естафеті. Підручний на фініші взяв прапор України, викликавши захоплення у вболівальників.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Валя Семеренко Олена Підгрушна Анастасія Меркушина Юлія Джима
Місце
Чехія Нове-Мєсто-на-Мораві
Тег
Збірна України з біатлону
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