Збірна України невдало виступила в естафеті Кубку світу з біатлону

Чоловічою естафетою 4 х 7,5 км в австрійському Хохфільцені завершилася програма 3-го етапу Кубку світу з біатлону.

Збірна України в складі Артема Прими, Руслана Ткаленка, Дмитра Підручного й Антона Дудченка посіла 13-те місце.

Наша команда зберігала шанси на високе місце до першої передачі. Другий етап Руслана Ткаленка став провальним у гонці. 28-річний уродженець Сумщини зробив три неточних постріли, показав низьку швидкість і відкинув нашу команду на 16-те місце з відставанням більше ніж на хвилину від Німеччини, яка лідирувала.

Дмитро Підручний лише раз промахнувся, передав естафету 12-м, але розрив між першим місцем збільшився до двох хвилин.

Усе, що міг зробити Антон Дудченко, це зберегти приблизну позицію нашої збірної за межею першої десятки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 грудня на другому етапі КС у фінському Контіолахті українці Прима, Підручний, Ткаленко і Цимбал посіли десяте місце в естафеті.