Україна увійшла до 5 найкращих в естафетi Кубку світу з біатлону

Максим Іншаков Біатлон 17:31, 5.12.2020 Оновлено: 17:40, 5.12.2020

На другому етапі Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті вперше в сезоні відбулися жіночі естафети.

Збірна України, яка була представлена Дар'єю Блашко, Валею і Вітою Семеренко, а також Оленою Підгрушною, посіла п'яте місце.

Гонка почалася для нас чудово. 24-річна ексбілоруска Блашко продемонструвала чудовий хід і з одним промахом передала естафету Валі 4-й (+10,1). Наша зоряна сестричка також лише раз промазала, витримавши конкуренцію з суперниками.

Віта пішла в бій 4-ю і на "лежці" змогла вдало скористатися осічкою суперниць, що її переслідували. Українка видала "баранку", в той час як італійська і німецька біатлоністки по разу промахнулися. Справжній провал трапився у Віти на стійці – українка не влучила 4 рази і пішла на одне штрафне коло, позбавивши Україну шансів на подіум.

Етап Олени Підгрушної виявився формальністю. Олімпійська чемпіонка Сочі не змогла витягнути команди вище п'ятого рядка, заробивши при цьому ще одне коло штрафу.

Перемогу в естафеті виборола Швеції. "Срібло" у Франції. Третім фінішувала Німеччина.

Результати естафети на Кубку світу з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, за кілька годин до старту естафети відбулася гонка переслідування серед чоловіків на 12,5 км, яка завершилася з сенсаційним результатом.

Відзначимо, що напередодні українки невдало провели в фінському Контіолахті спринтерські гонки.

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