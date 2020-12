Україна увійшла до 5 найкращих в естафетi Кубку світу з біатлону

На другому етапі Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті вперше в сезоні відбулися жіночі естафети.

Збірна України, яка була представлена Дар'єю Блашко, Валею і Вітою Семеренко, а також Оленою Підгрушною, посіла п'яте місце.

We know a lot of you have waited a long time for the first relay of the season - and so have we! Grab your favourite snack and enjoy the first 👩➡️👩➡️👩➡️👩 of the winter. 😍 # KON20



Follow the women 's relay live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/ABn9eiO4Nl