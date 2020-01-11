"UA:Перший" зганьбився з показом збірної України з біатлону

Телеканал "UA:Перший" під час стрільби біатлоніста збірної України Антона Дудченка (на фото) в чоловічій естафеті Кубка світу в Оберхофі включив рекламу.
Транслятор показав перші три постріли українця, а потім запустив рекламний ролик, стверджує tribuna.com. Трансляцію включили лише після того, як українець закінчив стрільбу.
У коментарях українські вболівальники назвали таку ситуацію цирком.
(С) tribuna.com
(С) tribuna.com
(С) tribuna.com
Дудченко обійшовся на цій стрільби стоячи одним додатковим патроном і вийшов на дистанцію 11-м.
Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіча естафета 4-го етапу Кубка світу з біатлону завершилася перемогою Норвегії. Збірна України замкнула першу десятку.
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