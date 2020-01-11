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11 січня • оновлено в 18:33
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"UA:Перший" зганьбився з показом збірної України з біатлону

"UA:Перший" зганьбився з показом збірної України з біатлону
Глядачі розлютились
2.2т Читати матеріал російською

Телеканал "UA:Перший" під час стрільби біатлоніста збірної України Антона Дудченка (на фото) в чоловічій естафеті Кубка світу в Оберхофі включив рекламу.

Транслятор показав перші три постріли українця, а потім запустив рекламний ролик, стверджує tribuna.com. Трансляцію включили лише після того, як українець закінчив стрільбу.

У коментарях українські вболівальники назвали таку ситуацію цирком.

"UA:Перший" зганьбився з показом збірної України з біатлону

(С) tribuna.com

"UA:Перший" зганьбився з показом збірної України з біатлону

(С) tribuna.com

"UA:Перший" зганьбився з показом збірної України з біатлону

(С) tribuna.com

Дудченко обійшовся на цій стрільби стоячи одним додатковим патроном і вийшов на дистанцію 11-м.

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Автор
Максим Богданов
Теми
Біатлон Кубок світу з біатлону
Місце
Німеччина Оберхоф
Тег
Збірна України з біатлону
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