''У жінок просто немає'': український біатлоніст виступив з жорсткою заявою

Український біатлоніст Дмитро Підручний висловився про жіночий біатлон в нашій країні. На думку спортсмена, причиною успіху наших біатлоністок є, навідміну від чоловіків, відсутність конкуренції.

"Є деякі країни, у яких немає такої сильної жіночої команди, а чоловіча команда є практично у кожної. Якщо взяти перші десять команд у чоловіків, то у жінок деяких з цих команд просто немає. Взяти тих же австрійців: у чоловіків дуже сильна команда, а у жінок одна-дві дівчини, які показують більш-менш хороший результат", - цитує Підручного Tribuna.

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При цьому біатлоніст впевнений, що жіноча команда нічим не сильніша від чоловічої в Україні.

"Я б не сказав, що жіночий біатлон настільки успішніший в ці роки, ніж чоловічий. Якщо згадати 2016 рік, то у Сергія Семенова була медаль чемпіонату світу, а у жінок не було й близько медалі, навіть таких результатів, які могли б бути близько до медалі. Сказати, що жіночий біатлон настільки успішніший, складно", - несподівано заявив Підручний.

Нагадаємо, що жіноча збірна України з біатлону завоювала "золото" в естафеті на Олімпійських іграх-2014 в Сочі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біатлоніст збірної України Дмитро Підручний в прямому ефірі після мас-старту 3-го етапу Кубка світу звинуватив у невдачах національної команди сервісерів (людей, які готують лижі для спортсменів).