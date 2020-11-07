У збірнiй України з біатлону масове зараження коронавірусом – ЗМІ

У фінському Вуокатті, де зараз тренується основна і резервна збірні України з біатлону, у чотирьох українських спортсменів виявлено коронавірус.

За словами Вейкко Халонена, директора спортивного комплексу, зараження спортсменів стало несподіванкою, так як ні в кого з них не було симптомів. Зараз всі заражені атлети поміщені в ізоляцію і не мають контактів з іншими членами команди.

Як стало відомо XSPORT.ua, три випадки COVID-19 виявлено серед спортсменів команди Б і один – серед медперсоналу основної команди. Імена спортсменів не розголошуються.

Тести всією командою були здані в середу, 4 листопада, а результати прийшли в четвер, 5 листопада, після обіду. Наразі команду Б у повному складі відправлено на карантин. Чи зможуть спортсмени продовжити тренування, поки що невідомо.

Склад команди "Б" збірної України з біатлону

Жінки: Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Надія Бєлкіна, Анна Кривонос, Анастасія Рассказова, Оксана Москаленко, Ірина Петренко, Олена Городня і Юлія Городня

Чоловіки: Андрій Доценко, Віталій Труш, Артем Тищенко, Руслан Бригадир Роман Боровик, Сергій Телень і Денис Насик

Склад команди "А" збірної України з біатлону

Жінки: Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Катерина Бех та Дар'я Блашко

Чоловіки: Дмитро Підручний, Сергій Семенов, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал, Антон Дудченко та Тарас Лесюк

Юлія Джима готується до сезону разом зі збірною Словенії під керівництвом Уроша Велепца.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Українська ассоціація футболу (УАФ) підтвердила коронавірус у футболіста київського "Динамо" Владислава Супряги.